В Дагестане из-за сильной метели пришлось откапывать коров

На Дагестан обрушился сильный снегопад

Жители Ботлихского района Дагестана, который на днях накрыло сильнейшей метелью, вынуждены были выкапывать своих коров из огромных сугробов. Видео с этим действием распространилось в соцсети.

Животные оказались полностью в снегу, к счастью, по словам местных жителей, коровы остались живы.

Также «КП-Северный Кавказ» рассказали, что в ночь на 24 февраля некоторые пастухи горных районов республики оказались заблокированы и окружены снегом на дороге.

Напомним, в Дагестане из-за сильного снегопада перекрыто движение по автодорогам в четырех районах.

Под запретом оказался проезд в Гумбетовском, Казбековском, Ботлихском районах и зоне Араканской площадки. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС. Также не разрешено движение по федеральной трассе «Кавказ».