В КЧР двое мужчин открыли огонь по полицейским при проверке документов

Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленников
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Инцидент произошел в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкессии. Там во время проведения оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению преступлений сотрудники ОМВД России по республике и Росгвардии, около полуночи, заметили машину «Нива», которая стояла на обочине.
Полицейские подошли к водителю, чтобы проверить его документы.
В салоне автомобиля находились два человека, которые на законное требование правоохранителей ответили грубой нецензурной бранью. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МВД России.
Между ними завязался конфликт. Когда полицейские пытались пресечь правонарушение, разъяренный водитель нанес ножевое ранение сотруднику правоохранительных органов.
На этом беспредел нарушителей не закончился: пассажир машины из охотничьего ружья выстрелил в сотрудника Росгвардии.
После нападения злоумышленники скрылись с места происшествия. Сотрудника полиции после оказания медпомощи отпустили домой, а сотрудника Росгвардии госпитализировали.
Сейчас правоохранители устанавливают личности злоумышленников.
- Принимаются меры для их задержания, - говорится в сообщении.
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