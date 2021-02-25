В КЧР двое мужчин открыли огонь по полицейским при проверке документов

Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленников Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Инцидент произошел в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкессии. Там во время проведения оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению преступлений сотрудники ОМВД России по республике и Росгвардии, около полуночи, заметили машину «Нива», которая стояла на обочине.

Полицейские подошли к водителю, чтобы проверить его документы.

В салоне автомобиля находились два человека, которые на законное требование правоохранителей ответили грубой нецензурной бранью. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МВД России.

Между ними завязался конфликт. Когда полицейские пытались пресечь правонарушение, разъяренный водитель нанес ножевое ранение сотруднику правоохранительных органов.

На этом беспредел нарушителей не закончился: пассажир машины из охотничьего ружья выстрелил в сотрудника Росгвардии.

После нападения злоумышленники скрылись с места происшествия. Сотрудника полиции после оказания медпомощи отпустили домой, а сотрудника Росгвардии госпитализировали.

Сейчас правоохранители устанавливают личности злоумышленников.

- Принимаются меры для их задержания, - говорится в сообщении.

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