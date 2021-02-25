На Кавказских Минеральных Водах остановилась семейная пара, которая называет себя «профессиональными бомжами». Дело в том, что Александр и Рита вот уже два года, как живут в автобусе.Супруги купили ПАЗ, установили внутри кухню, холодильник, шкаф для вещей, кровать, современный душ, туалет и даже уютную фотозону.Пара вместе с псом Шанти колесит по миру, работает удаленно и радуется жизни. Сейчас семья-путешественников отдыхает в Кисловодске, побывали уже и в Железноводске.— Мы путешествуем вместе уже два года. Пес Шанти летала 4 раза на самолете и посетила Вьетнам, Таиланд и Камбоджу. Если мы куда-то уходим и не можем взять с собой собаку, то она остается дома. Лапы можно помыть и в тазике, но у нас есть душ. Поэтому выбираем место мытья по желанию. Думаю, что ни у одного истинного собачника не возникнет вопроса в совместном проживании, хоть это будет и картонная коробка, — объясняет Рита, когда ее спрашивают, как они умудряются путешествовать с собакой.О том, как у пары появилась идея, жить и не зависеть от рабочего графика, городских пробок и повседневной рутины, рассказала Рита:— Три года назад я увидела путешествие в автодоме по Алтаю. Тогда появилась мечта, и дом на колесах занял место на карте желаний. Потом мы уехали в путешествие по Азии: год своим ходом, с двумя чемоданами, с собакой и ее переноской для самолета. Поменяли отели, квартиры и города. Кажется, что путешествовать это легко. Но мы устали от жизни на чемоданах, от постоянных сборов и переездов. От чемоданов устали, но отказаться от путешествий и видеть одно и тоже из окна — скучно. Чтобы продолжить путешествовать, жить свободно и не иметь обязательств, для нас самый идеальный вариант это – дом на колесах. Так и живем втроем.Главный вопрос, который волнует всех, кто знакомится с семьей, живущей в автобусе – «сколько же стоит такой автодом»?— Сам автобус 680 тысяч рублей с оборудованием. Он уже был домом на колесах, плюс мы потратили 120 тысяч на его ремонт. В итоге он нам обошелся в 800 тысяч рублей. Автобус полностью утеплен. Греет автономный отопитель на бензине, еще будет печь-камин.— Мы с мужем работаем через интернет = удаленно. Это уже давно возможно. У нас все официально оформлено.По словам Риты, многих также интересует вопрос, поменяют ли они стиль жизни, когда у пары родится малыш:— При рождении ребенка мы будем жить в бусе — это одна из причин большой площади. Мы не планируем жить так до старости! Но это не точно, потому что с каждым днем затягивает все больше и стоять на одном месте больше недели, тянет в скуку. Это в России такая тема кажется дикой, но в Европе все давно изучено и многие живут с детьми в автодомах. Социум для ребенка? Не проблема! Есть масса вариантов. Во-первых, 2021г на дворе и удаленное образование давно существует.Электричество в доме на колесах вырабатывается благодаря солнцу. Для этого нужны: солнечные панели (СП), контроллер, аккумуляторы и инвертор. Для солнечных панелей не нужны прямые солнечные лучи. Заряд, по словам путешественницы, идет и в пасмурную погоду.— Сначала у нас стояла СП на 150W и аккумуляторы свинцово—кислотные на 300А/ч. Но по факту на аккумуляторах осталось ~ 230А/ч и солнечные панели тоже деградируют, поэтому там ~ 130W. Плюс шим контроллер (он собирает меньше энергии). При очень плотных облаках с момента полной зарядки хватало на 4-7 дней. Если солнце было каждый день, то заряд восполнялся. Из потребителей: отопитель 15-40W и ноутбуки, телефоны. Энергию в 220V переводит инвертор на 2000W, пиковая нагрузка 4000W, купили за 9 тысяч рублей. Но самое главное в нашей семейной жизни, так это то, что у нас не бывает истерик и скандалов. Мы всегда смотрим в одном направлении и поддерживаем друг друга. А это самое важное, — считает Рита.Ранее «КП-Северный Кавказ» писала про то, как «вкусные» видео прославили адыгейца из Иордании и дагестанку из Пятигорска. Молодые путешественники Ставропольского края превращают приготовление обычного завтрака на природе целое гастрошоу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Ночуют в горах, жарят бургеры под Бештау»: как «вкусные» видео прославили адыгейца из Иордании и дагестанку из ПятигорскаПутешественники превращают приготовление обычного завтрака на природе целое гастрошоу (подробнее)