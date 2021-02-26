На курортах Приэльбрусья 50% гостиниц и кафе не защищены от схода лавин

Министр курортов и туризма Кабардино-Балкарии рассказал, как можно решить проблему Фото: Андрей АБРАМОВ

Половина гостиниц и кафе горнолыжных комплексов в Приэльбрусье не защищены от схода лавин. На годовой итоговой коллегии об этом заявил министр курортов и туризма Кабардино-Балкарии Мурат Шогенцуков.

Объяснив, что противолавинная служба обстреливают склоны лишь в тех зонах, где снежные массы угрожают федеральным объектам туристско-рекреационного комплекса. Частники же работают на свой страх и риск, отказываясь платить за спуск лавин близ их территорий.

Учитывая, что лавиноопасность в горах Кабардино-Балкарии высокая, подчеркнул министр, и на курортах «Эльбрус» и «Чегет» работает две сотни предприятий — это серьезная проблема, угрожающая безопасности отдыхающих. Гостиницы Приэльбрусья могут единовременно разместить почти 16 тысяч туристов (!).

- Сегодня добиться заключения договоров [с противолавинной службой — Ред.] от частников очень сложно, поэтому я попросил бы рассмотреть возможность бюджетного финансирования, — заключил Шогенцуков.

В республике следят за 132 лавиноопасными очагами. Самые непредсказуемые — в Приэльбрусье и верховьях долины реки Баксан, у полян Азау, Чегет и в районе Больших Нарзанов. То есть именно там, где всегда много отдыхающих.

За эту зиму Эльбрусский военизированный противолавинный отряд неоднократно воздействовал на лавиноопасные участки. В крайний раз, во вторую неделю февраля, пришлось спустить восемь многотонных снежных масс. Из-за плохой погоды трассы Приэльбрусья в этом сезоне катания приходится закрывать чаще обычного, что, несомненно, огорчает приезжих.