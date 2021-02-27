Камиле Валиевой ожидаемо не было равных в финале Кубка России по фигурному катанию Фото: EAST NEWS

В эти дни внимание поклонников фигурного катания приковано к финалу Кубка России. Пожалуй, центральным событием турнира станет борьба девушек за последнюю путевку в сборную для участия в грядущем чемпионате мира. Что произошло после короткой программы у женщин в финале Кубка России 2021 по фигурному катанию 27 февраля - в обзоре «КП».

Основная борьба развернулась между тремя участницами из одиннадцати (12-я, Анастасия Тараканова, в последний момент снялась с турнира): Аленой Косторной и двумя Елизаветами - Туктамышевой и Нугумановой. Анна Фролова уже обеспечила себе место в национальной команде как чемпионка России, а Камила Валиева, как бы блестяще не каталась, на ЧМ-2021 не попадет на из-за возраста - на момент начала сезона ей еще не исполнилось 15 лет.

Выступавшая последней Алена Косторная сорвала каскад тройной флип-тройной тулуп (у нее получился двойной) и заняла 6-е промежуточное место. После проката она расплакалась и отказалась от общения с журналистами. Только бросила фразу «После сегодняшнего завтра уже нет» в ответ на слова поддержки тренера Евгения Плющенко о том, что нужно собраться и думать о завтрашнем дне.

- Алена до сих пор не восстановилась после коронавируса, три недели назад у нее была жесткая ангина, снова лечилась, - прокомментировал произошедшее Плющенко. - Я хотел снять ее с соревнований, но она все равно пошла выступать и бороться. Сегодня она заслужила такие оценки. Завтра есть еще один день, будет делать все возможное. 7 баллов всегда отыгрываются.

Елизавета Туктамышева стала третьей, но осталась довольна своим выступлением.

- От проката остались хорошие впечатления, мне было в кайф кататься. Немного смазала выезд на тройном акселе, но проделанная после Кубка Первого канала работа была показана на льду. Надо работать над уверенностью прыжков, - поделилась Лиза.

Елизавета Нугуманова, к удивлению многих занявшая третье место на чемпионате России, повторить свой успех не смогла. С 65,58 балла она стала девятой. Такой результат удивил и огорчил девушку.

- Вроде все сделала хорошо, откатала чисто, без грубых ошибок. А оценки мне были непонятны, - призналась фигуристка. - Моя мечта - выступать на крупных международных турнирах, я буду бороться до конца. Отойду от выступления, попробуем проанализировать с тренером. Возможно, надо делать элементы ультра-си, они в процессе изучения.

Анна Фролова после короткой программы идет пятой с 71,46 балла.

Отличный результат, позволившей занять вторую строчку, продемонстрировала Дарья Усачева - 79,12 балла. Спортсменка призналась, что очень волновалась, но в итоге справилась с поставленной задачей.

- Рада, что собрала свои нервы и откатала чисто. Есть один элемент, неважно какой, за который не могу себя хвалить. Но в целом постаралась все показать красиво и уверенно. На произвольную программу изменений не планирую, но учу новые элементы, включая четверной сальхов. Тройной аксель тоже пробую, но сальхов вроде удобнее, - рассказала Даша.

Камила Валиева ожидаемо стала лучшей. Ее оценка в 88,71 балла - это больше, чем мировой рекорд в короткой программе Алены Косторной (84,45 балла), правда, на национальных соревнованиях рекорды не учитываются. Фигуристка без ошибок исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц - тройной тулуп. Но сама девушка нашла, к чему придраться.

- Каскад был не так хорош, как в прошлый раз, поэтому отметку в 90 баллов я не покорила. Мне важно выиграть у самой себя. Вот короткую программу я немного проиграла, в произвольной постараюсь прокатать так же, как на тренировке, посмотри, что будет, - поделилась планами Камила.

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Елизавета Туктамышева - та фигуристка, для которой этот финал Кубка России значит очень многое. На кону возможность поехать на чемпионат мира, а когда тебя окружают 15-летние гении, нельзя зарекаться, что этот шанс один из последних. Императрица откатала короткую программу на 77 с хвостиком баллов. И отвечая на вопросы журналистов, не скрывала хорошего настроения (подробности).

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