Что изменится с 1 марта 2021 года в Ставропольском крае: чистота в подъездах, новый дорожный знак и защита персональных данных

Новые СанПиНы касаются уборки в многоквартирных домах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Март принесет перемены в жизни ставропольцев. Они будут связаны с «коронавирусными выплатами», персональными данными, адвокатской деятельностью, санитарно-эпидемиологическими требованиями, налоговыми декларациями и некоторыми другими сферами. Что изменится с 1 марта 2021 года в Ставропольском крае - в обзоре «КП».

Новых региональных законов, вступающих в силу с началом весны, нет. А вот под действие целого ряда федеральных законов Ставрополье подпадает.

Персональные данные защитят

Теперь отдельно от согласия на обработку персональных данных будет оформляться согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения. Разрешается установить запрет на передачу данных неограниченному кругу лиц. Обработку сведений также можно запретить, либо прописать особые условия для нее.

Отсутствие такого документа не расценивается как согласие на обработку данных. Более того, в любой момент согласие можно отозвать или полностью удалить профиль с данными.

Табличек «Видеофиксация» больше не будет

Им на смену придет новый дорожный знак «Фотовидеофиксация». Полностью привычные белые или желтые указатели с камерой исчезнут к сентябрю 2021 года.

Новые старые правила выдачи пособий

В прошлом году в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу был введен беззаявительный порядок начисления пособий на детей до 3-х лет семьям с доходом ниже двух региональных прожиточных минимумов. Автоматическое продление выплат отменяется, вновь необходимо предоставлять в органы соцзащиты документы, подтверждающие право на получение пособия.

Кстати, если вы еще не получали выплату в размере 5000 рублей, предусмотренную в период пандемии в качестве поддержки для семей с детьми до 7 лет включительно, нужно успеть сделать это до 31 марта 2021 года, подав заявление через Госуслуги или обратившись в ПФР.

В домах станет чище

Большой блок изменений связан с новыми санитарно-эпидемиологическими правилами. Пункт, посвященный антигололедным мероприятиям, уже в меньшей степени актуален для ставропольцев. А вот все остальные весьма интересны. В частности, влажная уборка в помещениях общего пользования многоквартирных домов должна стать ежедневной, обработка мусороприемника - как минимум еженедельной, а прочистка самого мусоропровода - ежемесячной.

Отдельно прописаны требования к поливу земельных участков многоэтажки, мытью машин во дворах, мусорным площадкам, качеству питьевой воды и воздуха и многим другим параметрам. С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Систематизация требований к бизнесу

Хорошая новость для ставропольских предпринимателей - начинает функционировать реестр обязательных требований для бизнеса. Сведения туда будут вносить МЧС, Минстрой России, Роструд, Роспотребнадзор и Росаккредитация. Два важных момента: устанавливаются сроки вступления в силу новых правовых актов - 1 марта или 1 сентября, но не ранее чем через три месяца после их опубликования, т.е. у бизнеса гарантированно будет время перестроиться на работу по новым правилам. Второе - любое обязательное требование должно базироваться на шести принципах. Т.е. оно будет настолько четко сформулировано, что трактовать его в одну или другую сторону не получится.

Кстати, еще о бизнесе. Предприятия с выручкой, превышающей 30 млн рублей за предшествующий календарный год (ранее минимальный порог составлял 40 млн) должны начать принимать к оплате карты «Мир».

Ограничения для «неблаговидных» адвокатов

Адвокатам, лишенным статуса «по неблаговидным причинам» (нарушение профессиональной этики, использование материалов дела в корыстных целях, совершение преступления и т. п.), запрещается быть представителем в суде (только если он не выступает в качестве законного представителя гражданина).

Снисхождение к «зайцам»

По новым правилам, если несовершеннолетний безбилетник в возрасте до 16 лет едет без сопровождения взрослого в общественном транспорте, на ближайшем остановочном пункте его высаживать нельзя.

А еще расширяется круг лиц, которые могут осуществлять контроль проезда - не только непосредственно представляющие перевозчика контролеры, но и должностные лица краевых органов власти, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений.