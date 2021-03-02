Книга Игнаца Лозо - это первая в мире научная биография президента СССР, написанная историком.- Мы знаем об отношении к Горбачеву на Западе, где его уважают и ценят как реформатора, совершившего переход от тоталитаризма к демократическим ценностям, как человека, который остановил холодную войну и сыграл важную роль в объединении Германии. Но после падения Берлинской стены прошло уже более 30 лет - по-прежнему ли есть интерес к его персоне?- Выросло новое поколение немцев, которое не застало эпоху перемен и которому кажется странным, что их родители жили по-другому, особенно в Восточной Германии. Но они знают, что все эти кардинальные перемены связаны с Горбачевым, поэтому и сегодня к нему здесь относятся с большим интересом и большой благодарностью.До сих пор была издана только одна книга о Михаиле Сергеевиче - американского политолога Таубмана, но в ней описывается жизнь Горбачева до 2017 года.- Вы давно знакомы с Михаилом Сергеевичем, много раз общались с ним. Горбачев до того, как вы начали писать, и после завершения работы над его биографией - это один и тот же человек?- Для меня Горбачев остался тем же человеком, которого я знал все эти годы, - социалистом, правда, уже не в прежней, советской, форме. И главное - гуманистом. Конечно, он хотел модернизировать Советский Союз и поставить крест на старой системе, но он не хотел распада страны, в котором его обвиняют на Родине, это - исторически неверно и по-человечески несправедливо.- Книга вышла в свет в Германии месяц назад. Есть ли уже реакция на нее?- Реакция есть, о чем можно судить по многочисленным интервью, которые я даю различным изданиям, радиостанциям и телеканалам. И все отзывы, которые я слышал, положительные. Михаил Сергеевич знает о том, что книга вышла. Прочитать ее, к сожалению, пока он не может, но в Горбачев-Фонде в Москве есть сотрудник, который прекрасно владеет немецким, он уже прочитал книгу, и директор фонда, профессор Ольга Здравомыслова в общих чертах пересказала ее Михаилу Сергеевичу и показала ему обложку книги - ему понравилось.- Собирая материал для книги, вы приезжали на Ставрополье, встречались с земляками Горбачева, в том числе и с теми, кто был знаком с ним лично. Отношение к Михаилу Сергеевичу на его малой родине оказалось таким, как вы и ожидали?- Да, я был на Ставрополье осенью 2019 года и с теплотой вспоминаю ваш красивый край и его прекрасных гостеприимных жителей. Кстати, это уже моя вторая поездка сюда и третья на Северный Кавказ. Я приезжал в 2015 и 2016 годах, тогда я снимал фильмы - к 25-летию встречи в Архызе Горбачева с канцлером ФРГ Гельмутом Колем и к 85-летию Михаила Сергеевича.В эту поездку я побывал в Ставрополе, в Красногвардейском и, конечно, в Привольном. Осталось уже немного людей, которые знали Горбачева лично. Но из тех, с кем мне довелось поговорить, никто не сказал ничего плохого о нем.В Привольном я встретился с Раисой Ефимовной Копейкиной, которая училась с Михаилом Сергеевичем в школе, дружила с ним. Она рассказала мне интересный факт: после освобождения Ставрополья в 1943 году в школе возобновили занятия. 12-летний Миша в то время работал почтальоном в Молотовском (так тогда называлось Красногвардейское) и за парту возвращаться не хотел. Мама, малограмотная женщина, видимо, не особо настаивала, отец был еще на фронте и не мог повлиять на сына. Переубедить подростка попытались его дедушка и отец Копейкиной, который сказал юному Горбачеву: «Брось эту сумку (с почтой) и иди в школу». В итоге он в школу вернулся, но окончил ее на год позже сверстников - не в 1949-м, а в 1950 году.Когда осенью 2019-го я встретился с Михаилом Сергеевичем в Москве, я спросил его, правда ли это. На что он по-горбачевски ответил: «Пиши все так, как там тебе рассказали».Мы общались без переводчика, с глазу на глаз, и говорили о его детстве и юности - об этом не так много известно, в отличие от фактов, касающихся его политической деятельности.Еще одна наша с ним встреча должна была состояться в марте 2020 года, но помешал коронавирус. Из-за пандемии не будет и празднования юбилея. Даже самые близкие для Михаила Сергеевича люди - его дочь, внучки и их семьи - не смогут приехать к нему из Германии. Кстати, сам Горбачев никогда не жил здесь, он, конечно, навещал родных, но с 2014 года по рекомендации врачей не покидал России.Как мне рассказали в фонде, в планах - отметить 90-летие позже, возможно, летом, когда ситуация с COVID-19 улучшится. И мне очень приятно, что я получил приглашение на торжество.- Будет ли переведена книга на русский язык?- Да, планируется, но пока, опять же из-за коронавируса, нельзя сказать точно. Но я бы хотел, чтобы книгу прочитали и в России. По отзывам немецких читателей, она написана простым языком, не научным, хотя основана исключительно на фактах.Я уверен, что время расставит все по своим местам. Сегодня многое воспринимается иначе, чем 10 - 20 лет назад. Уже и в России немало тех, кто считает, что возможность видеть мир, путешествовать и даже то, что у них есть право ругать Горбачева, - это его заслуга.СЛУШАЙТЕ НА РАДИО!Сегодня, 2 марта, в 17:00 (Мск) прозвучат эксклюзивные подробности жизни Михаила Горбачева. Слушайте нас на частоте:105,7 FM - в Ставрополе 88,8 FM - в регионе КМВ