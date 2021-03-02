Раиса Ефимовна Копейкина - человек известный и очень уважаемый в ее родном селе Привольном Красногвардейского района Ставрополья. 38 лет проработала она в местной школе № 5 - преподавала химию, и до сих пор ее многочисленные ученики и их родители с благодарностью вспоминают, с каким увлечением и заботой она вела ребят по дороге знаний.Совсем недавно, 26 февраля, Раиса Ефимовна отметила 90-летие, а сегодня она поздравляет своего знаменитого земляка, одноклассника и друга детства - Михаила Сергеевича Горбачева.- От всей души желаю ему долгих лет жизни, крепкого здоровья, благополучия! - говорит Раиса Ефимовна. - С Михаилом Сергеевичем у меня связаны самые теплые воспоминания. Он всегда, с самых малых лет, был надежным, ответственным и очень трудолюбивым. Это человек, которому можно доверять. И таким он был уже с детства. Если во время урока учительница выходила из класса, именно Мише она поручала присматривать за одноклассниками. Из 30 человек выбирала именно его. Хотя он сам никогда не претендовал на особое отношение. И всегда хорошо справлялся с поручением. Учился он тоже очень хорошо, способный был. И в общении приятный, симпатичный.Много лет спустя, по словам Раисы Ефимовны, когда Михаил Сергеевич уже занимал высокие должности, он по-прежнему был человеком простым, не важничал и старых друзей не забывал.- Помню, как встретились с ним, когда он, будучи первым секретарем Ставропольского крайкома партии, получал мандат в депутаты Верховного Совета СССР. Я была в составе избиркома, на мероприятии выступила с речью. И Михаил Сергеевич всем тогда сказал: «Смотрите, это моя одноклассница», - вспоминает Раиса Ефимовна. - Я его сердечно поздравляю с юбилеем, считаю, что он достойный уважения человек!