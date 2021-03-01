Ярмарки в Ставрополе 2021: график по месяцам, адреса, как добраться

Ярмарки в Ставрополе 2021 возобновляют свою работу. В нынешнем сезоне их запланировано более 30. Охвачен будет каждый район. «КП» публикует график проведения ярмарок в Ставрополе в 2021 году и рассказывает, где можно будет купить по низким ценам товары местных производителей: молочную продукцию и колбасы, сыры и рыбу, овощи и фрукты, выпечку и бакалейные товары, специи и мед, а также сувениры и многое другое.Кстати, еще в конце прошлого года администрация Ставрополя приняла решение сделать все ярмарки выходного дня муниципальными и бесплатными для производителей для сдерживания роста цен на основной набор продуктов для горожан.Ярмарка 6 марта 2021 года в СтаврополеАдрес: ул. Доваторцев, 13 (Промышленный район)Ближайшая остановка - «Дом торговли».Автобусы и маршрутки: 3, 12, 13, 14, 15, 15а, 17, 27, 38, 40, 41, 44, 45, 47, 122, 178; троллейбусы: 4, 8.Ярмарка 13 марта 2021 года в СтаврополеАдрес: ул. Серова, 466 (Ленинский район)Ближайшая остановка - «Ветлечебница».Автобусы и маршрутки: 21, 32, 32а, 37, 42, 44, 47, 48, 51, 55, 59; троллейбус: 7.Ярмарка 20 марта 2021 года в СтаврополеАдрес: ул. Ленина, 328/11 (Промышленный район)Ближайшая остановка - «ул. Краснофлотская»Автобусы и маршрутки: 10, 19, 21, 31, 45, 48; троллейбусы: 1, 9.Ярмарка 27 марта 2021 года в СтаврополеАдрес: ул. Трунова, 134 (Октябрьский район)Ближайшая остановка - «ул. Репина»Автобусы и маршрутки: 7, 40, 42, 46.