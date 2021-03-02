«Приписывали годы и получали пенсию»: паспорта продавал экс-глава райотдела УФМС в Дагестане

В незаконной выдаче паспортов подозревают дагестанского чиновника. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Дагестане трех местных жителей и бывшего руководителя районного отдела республиканского УФМС подозревают в в мошенничестве с пенсионными выплатами, взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Трое жителей Левашинского района, которым хотелось поскорее уйти на заслуженный отдых, решили увеличить себе возраст и «купили» новые паспорта. Как выяснилось, с 2010 по 2015 год глава районного отдела УФМС по Дагестану «приторговывал» официальными документами, получая за каждый выданный паспорт от 80 до 200 тысяч рублей.

Быстро состарившиеся граждане обратились за пенсионными выплатами по старости и смогли обмануть государство на круглые суммы.

- Подозреваемые получили пенсионные выплаты от 145 000 до 930 000 рублей. Незаконными действиями подозреваемых причинен ущерб государству в лице Пенсионного фонда России, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Дагестан.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. В ведомстве отметили, что намерены принять все необходимые меры, чтобы нанесенный государству ущерб был возмещен.