Краевой суд отменил компенсации для Софьи Редько, пострадавшей во время огненного шоу в баре \\"SKY BAR\\". Об этом сообщает источник \\"КП\\" в суде.- ООО \\"Скиф\\" подало апелляцию на решение Промышленного суда. Краевой суд частично поддержал жалобу. Судьей была отменена большая часть выплат, в том числе - возмещение трат за лечение, - рассказал собеседник \\"Комсомольской правды\\".В декабре 2018 года в караоке-баре проходило новогоднее шоу \\"Горящий бар\\". В ходе преставления у 20-летней студентки загорелись одежда и волосы. Инцидент попал на видео.- Софья Редько находилась на лечении в отделении гнойной хирургии городской больницы с диагнозом: термический ожог правой верхней конечности II-III степени, 20% поверхности тела. Второй этап предполагал лечение рубцовых массивов и предотвращение образования рубцов. На третьем этапе будет восстановление кожных покровов и улучшение эстетического вида поврежденной поверхности, - следует из документов суда.У ответчика требовали более 2,7 млн рублей. Истец хотела, чтобы ей возместили все этапы лечения (первый за 32 тысячи, второй - около 100 тысяч и третий - около 2 млн), оплатили рекомендованный санаторный отдых (67 тысяч) и компенсировали моральный ущерб (500 тысяч).- Моральный вред выражается в причинении тяжелой физической боли, продолжающемся чувстве страха к огню и причинении вреда большой площади кожных покровов, покрытых шрамами.Промышленный суд Ставрополя частично удовлетворил требования. Директор заведения Руслан Кесаев должен был заплатить 1,8 млн рублей за лечение, 67 тысяч за реабилитацию и еще 500 тысяч - за моральный ущерб. Но адвокат бизнесмена оспорил решение в Краевом суде.От всей одобренной компенсации осталось около 670 тысяч. Теперь девушка оспаривает решение Краевого суда в Пятом кассационном.Отметим, что закончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного против администратора и бармена караоке после ЧП. Обоих участников процесса оправдали. Источник \\"КП\\" сообщил, что прокурор намерен обжаловать приговор.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ новогоднюю ночь шальная пуля пробила голову трехлетнему ребенку из ДагестанаНеизвестный устроил пальбу в унисон залпам салюта [подробности]