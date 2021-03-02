Обрусевший 30-летний дирижер Чия Амос из Сингапура, собиравший полные концертные залы в России и за границей, сегодня зарабатывает на жизнь доставкой еды. И совершенно того не стыдится! «Размахиваю жезлами в концертных залах и разношу еду на колесах» - звучит его статус в Instagram.Чия неоднократно становился лауреатом престижных конкурсов, помогал ведущему французскому дирижеру Яну Паскалю Тортелье и итальянскому — Риккардо Мути. Он выступал в Великобритании, Японии и Будапеште.В России Чия с 2012 года. В возрасте 21 года он переехал в Санкт-Петербург, совершенно не владея русским языком. По наставлению российского дирижера Леонида Корчмара Чия бросил учебу в Лондоне (!) и перебрался в Санкт-Петербург. Начинал как слушатель в Мариинском театре в 2014 году, открывая для себя мир русского балета. Так балетное дирижирование и стало его любимым «жанром». Еще два года помогал частным балетным труппам Северной столицы. Наконец, в 2018 году дебютировал с государственным театром. А в позапрошлом — Чия стал звездой оперного фестиваля Линьховойн и открыл 80-й сезон Бурятского театра оперы и балета. Он — первый иностранный сингапурский ассистент дирижера театра оперы и балета в Перми. Перед пандемией Чия Амос занял постоянную должность приглашенного дирижера Северо-Осетинского филиала Мариинского театра на Северном Кавказе. Сегодня признается, что коллектив из Владикавказа — самый теплый.- Я жил во многих странах, но с гордостью называю Россию своим вторым домом. Она дала мне больше возможностей, чем я мог бы пожелать. Самое главное, именно здесь я встретил любовь всей своей жизни — жену Карину, - делится иностранец.Когда же грянула пандемия и театры закрылись, его жизнь перевернулась с ног на голову. Первое время удавалась оставаться на плаву благодаря частному преподаванию музыки и участию в семинарах. Но когда сбережения стали таять на глазах и стало очевидным, что коронавирусные ограничения сохранятся надолго, Чия с супругой решили покинуть Россию. Они рискнули попытать счастье в родном для дирижера Сингапуре, по которому уже обрусевший к тому времени гость очень соскучился.- В декабре 2020 года я вернулся в Сингапур и подал заявки на свыше сорока вакансий, включая сферу продаж, управления и науки. Во всех мне было отказано, - вспоминает он. - Желая приносить хоть какую-ту пользу, я отправил заявку в службу доставки, где и работаю с января этого года.Жена последовала примеру, и сегодня они вместе по 10 часов в сутки колесят с квадратными рюкзаками, развозя еду клиентам. Работа — сложная, не скрывает сингапурец. В первые два месяца он умудрился вывихнуть обе лодыжки и запястье, попав в аварии на стареньком самокате.- Но эта работа научила меня смирению и уважению. Я стал еще смелее, сильнее и счастливее. Я самый удачливый муж в мире! Несмотря ни на что, моя жена всегда рядом и не перестает верить в меня, - отмечает он.В заработавшем после снятия ковид-ограничений Северо-Осетинском филиале Мариинского театра предположили, что, возможно, Чия Амос к ним скоро вернется.