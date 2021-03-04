Кадыров ждет чемодан долларов от ФБР за информацию о Пригожине

Бизнесмен Пригожин гостит в Грозном.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что российский бизнесмен Евгений Пригожин, информацию о котором собирает ФБР, находится в Грозном, в гостях у самого чеченского лидера. В доказательство Кадыров опубликовал совместное фото с петербургским предпринимателем в своем Telegram-канале в четверг, 4 марта. Местонахождение Пригожина Кадыров «раскрыл» после того, как американское правительство заявило о готовности выплатить 250 тысяч долларов за информацию о бизнесмене.

- Сегодня я узнал, что за информацию о нахождении петербургского бизнесмена Евгения Пригожина ФБР готово выплатить аж $250 тысяч! Упустить такое щедрое вознаграждение было бы глупо, поэтому официально заявляю: Евгений Пригожин находится у меня в гостях в Грозном, - написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что готов взять деньги только наличными, так как его счета были ранее заблокированы из-за санкций и попросил передать деньги чемоданом.

- Вы лучше упакуйте вознаграждение в чемоданчик купюрами по $20 и передайте через кого-нибудь в Грозный, меня тут все знают, дорогу покажут. После этого я сообщу вам точное местонахождение Евгения Викторовича. В данный момент он рядом со мной и даже не подозревает, что его ждёт путешествие в страну ковбоев, - заявил Рамзан Кадыров, добавив, чтобы не высылали «фальшивки».