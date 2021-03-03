В Ставропольском крае Елена Васильева поскользнулась на мокром от снега полу и подала иск к магазину, в котором все произошло. Женщина требует от собственницы Рашиды Нажмудиновой более 108 тысяч рублей.\\"КП\\" узнала, каковы шансы истца, и нашла аналогичный прецедент.ЧТО СЛУЧИЛОСЬЖительница Туркменского района Васильева вошла в магазин и упала, поскользнувшись на мокром от снега полу. Медики установили, что здоровью женщины был причинен вред средней степени тяжести. После она обратилась в суд.- Истец считает, что ее падение, и как следствие причинение вреда здоровью, произошло по вине владельца магазина, которая в зимний период не предусмотрела должного напольного покрытия в торговом павильоне, - сообщает пресс-служба Туркменского районного суда.Васильева требует от бизнесмена 108975 рублей. Иск принят к рассмотрению. Первое слушание назначено на 9 марта.ЧТО ДУМАЕТ ЮРИСТГоворит адвокат Вадим Афанасьев.- В таких делах можно доказать вину собственника, но есть много нюансов. Если собственник не поставил предупреждающих знаков, то это уже делает виновным хозяина места и любого, кто ответственен по делу. В этом случае можно, как минимум, рассчитывать на возмещение трат на лечение. Моральную компенсацию получить сложнее. Там должна быть работа с психологом, должен быть нанесен какой-то вред психологическому здоровью человека или как-то затруднить жизнь. Но и то на большую компенсацию рассчитывать не надо.ПОХОЖИЙ СЛУЧАЙВ 2016 году в Ставрополе школьный учитель Татьяна Огневская подала иск к \\"Городской управляющей компании\\". Женщина поскользнулась на бетонном основании крыльца дома. По ее словам, сама встать она не могла - помогли прохожие. Пострадавшая уехала в больницу, где ей диагностировали \\"перелом локтя левой лучевой кости левого луча\\".Причиной падения стало заледенение ступенек. Соответствующий факт был задокументирован в присутствии понятых. Огневская требовала от управляющей компании дома вернуть траты на лекарства (3 тысячи), оплатить адвоката (30 тысяч) и возместить моральный ущерб (200 тысяч рублей). Кроме того, она хотела, чтобы ей досталось 50% от штрафа за заледенелые ступеньки.Первый суд женщина выиграла. Ей удовлетворили моральную компенсацию в 30 тысяч рублей, расходы на адвоката в 10 тысяч. В остальном - отказано.Истец обратилась в Краевой суд, где ей добавили еще 15 тысяч рублей.