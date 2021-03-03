"Жуткий шрам": Кирилл Терешин показал последствия операции на "руке-базуке"

Кирилл Терешин Фото: СОЦСЕТИ

Кирилл Терешин показал, как выглядит его правый трицепс после удаления вазелина из "рук-базук". Блогеру сняли бинты. А это значит, рана уже начала заживать.

- Вторая операция прошла успешно, спасибо! Единственному врачу Дмитрий Мельникову, кто взялся за меня и спасает мои руки от этого яда, огромное спасибо. Моей девушке спасибо за уход за рукой и раной после операции. Команда в УКБ1 очень крутая, - написал блогер и показал фото жуткого шрама.

Долгожданную операцию на правый трицепс Терешину провел в конце февраля. Врачи вырезали ему еще 1,5 килограмма инородного вещества. Следующее удаление вазелина еще под вопросом. По мнению медиков, это может закончиться печально.

Трицепс без повязки

- При введении под кожу вазелин вызывает эффект, напоминающий обширный ожог: ткани умирают и замещаются множественными рубцами и спайками. И с этим конгломератом переплетены кровеносные сосуды и нервы. Риск осложнений в данном случае очень высок. Но бездействие в данном случае также не сыграет на руку пациенту: длительное пребывание токсичного вещества в организме может дать осложнение на почки, и привести к летальному исходу, - уверял пластический хирург, доцент кафедры онкологии, радиологии и пластической хирургии Сеченовского университета Дмитрий Мельников.

Терешин, однако, настроен на то, чтобы избавиться от вазелина в руках. Согласно его словам, с каждым днем блогеру все сложнее переносить боль.

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