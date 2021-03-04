Блины с лопаты: фото и история мема, прославившего Ставрополь на весь мир

Какая ж Масленица без «блина с лопаты»? Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Блины с лопаты в Ставрополе пекли... Ну, не испокон веков, конечно. Но начали весьма давно. И вообще не были новаторами в этом деле - еще в 1994 году в Великобритании приготовили самый большой и тяжелый блин на планете. Диаметр рекордсмена составил 15 м, вес - 3 тонны. Но именно ставропольская масленичная забава прогремела на весь мир. «КП-Северный Кавказ» рассказывает историю мема про блины с лопаты и показывает, как они выглядели в разные годы.

В 2012 году блин был более скромного размера Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В середине 2000-х в Ставрополе по примеру других регионов решили испечь гигантский блин. Метровые блины делали в Ульяновской области, в Москве и Санкт-Петербурге вообще приготовили блины площадью 150 квадратов. Правда, они были в виде ленты. А в Ставрополе изменять традиции не стали: заказали у местных умельцев огромную круглую сковороду-противень из специального антипригарного материала.

Лопата - друг не только солдата, но и ставропольского повара Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Начинали с полутораметрового лакомства, в 2009 году оно было уже на метр больше. Через год про ставропольский блин написали многие российские СМИ (с диаметром в 2,9 м он стал самым большим на юге страны), а еще через пять лет опомнились украинские, после того, как снимок с масленичных гуляний фотографа «Комсомолки» Дмитрия Ахмадуллина попал в популярные паблики в соцсетях. И понеслось...

От лопаты с блином еще никто не уходил... Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Громкие заголовки стали перепечатывать в других странах: «Шокирующие кадры», «В Ставрополе кидались на еду»... Поваров в белых халатах именовали «санитарами из дурдома», а горожан - «гостями из психушки». А все потому, что «голодных россиян кормили просто с лопат».

Обычные блинчики переворачивают лопаточкой. Логично, что для переворачивания трехметрового блина, на который уходит три ведра теста, понадобятся «лопаточки» соответствующего размера. После замеров и видеофиксации ими разрезают огромное угощение на обычные порции и раздают гостям праздника.

В 2018 году блины раздавали более модными лопатами Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Лопаты - не снегоуборочные! Они сделаны по спецзаказу в кузнечной мастерской! Они абсолютно чистые и стерильные, к тому же, раскаляются вместе со сковородой, - прокомментировал тогда шумиху руководитель «Ставропольских парков культуры и отдыха» Виктор Бондаренко. - Да, ажиотаж на мероприятии огромный, но не потому, что кто-то голоден, а потому, что это традиция. Блин раздается на тарелочках. Но если кто-то и брал прямо с лопаты, ничего страшного в этом нет. Вы когда дома картошку жарите, пробуете ее с лопаточки? Так и тут. Отравлений никогда не было, все с удовольствием пробуют. Мероприятие проходит уже много лет, никто никогда не возмущался.

Блин-2019 вышел комом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Виктор Бондаренко тогда пообещал, что «сделать определенные выводы из ситуации» и «придать другой вид этим средствам, чтобы они не были похожи на обычные лопаты».

В 2020 году блины раздавали ящиками Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Но мемоделов было уже не остановить. «Блины с лопаты» по итогам 2015 года вошли в топ самых популярных мемов.

Примеры мемов про «блины с лопаты». Украинские варианты - непечатные

КСТАТИ

Как стало известно «КП», блинов с лопаты в Ставрополе в 2021 году не будет в связи с коронавирусными ограничениями. Как пройдет празднование Масленицы в этом году - читайте по ссылке.