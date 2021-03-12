Чеченские кавээнщики получили от Кадырова миллион рублей на шутки

Сборная ЧР получила поддержку властей. Фото: пресс-служба Минспорта ЧР

Поддержку в размере одного миллиона рублей получила команда КВН «Сборная Чеченской республики». Выделить миллион на шутки распорядился Рамзан Кадыров.

Деньги на развитие проектов веселые и находчивые получили во время встречи с министром спорта Чечни Хамзатом Кадыров.

- Я встретился и пообщался с членами нашей сборной, которые поделились текущими вопросами своей деятельности, планами на будущее, - сообщил глава республиканского минспорта на своей странице в социальных сетях. - Здесь же выполнил приятную миссию, передав членам КВН на развитие и реализацию перспективных проектов 1 млн. рублей от Регионального общественного фонда им. Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова.

Хамзат Кадыров отметил, что минспорта в дальнейшем будет оказывать всестороннюю поддержку кавээнщикам, чтобы те, в свою очередь, могли повышать свой уровень и достойно представлять республику.

К слову, лидер чеченского народа Рамзан Кадыров был инициатором возрождения команды, которая в свое время смогла показать достойный уровень игры и попасть в Высшую лигу. «Сборная Чеченской республики» выступала в Высшей лиге в 2011-2014 годах, где главным шутникам Чечни дважды удавалось стать полуфиналистами и дважды четвертьфиналистами.

По словам ветеранов республиканского КВН, команда всегда находится в боевой готовности, так как игрокам часто приходится выступать на корпоративах, в том числе и лично для Рамзана Кадырова. На подготовку номера у ребят может уйти несколько дней, а иногда вовсе нет и минуты, так что чеченские кавээнщики всегда сильны своей импровизацией.

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