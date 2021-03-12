Аномальный снегопад в Дагестане: в домах нет света, а автомобилисты попадают в снежный плен на трассах

Автомобили вызволяют из снежного плена. Фото: пресс-служба МЧС по РД

В Дагестане в ночь на пятницу 12 марта разбушевалась стихия. На республику обрушился сильный снегопад, сопровождаемый ветром, порывы которого достигают 20 метров в секунду.

Из-за непогоды десятки автомобилистов оказались в снежном плену. Легковые автомобили не могут проехать по заметенным снегом районным трассам. Замершие водители, оказавшие заблокированными на автодорогах республики, в социальных сетях предупреждают земляков о том, что происходит на дорогах и ругают власти, которые, по их мнению, бездействуют.

Тем временем, еще с позднего вечера 11 марта движение по некоторых автодорогам Дагестана было приостановлено из-за сильного снегопада, а водителей попросили, по возможности, воздержаться от поездок, особенно на дальние расстояния.

Так, по данным МВД Дагестана, в настоящее время перекрыт участок трассы «Кавказ» с 807-го по 818-й километр, с ТД "Киргу" до поворота в посёлок Талги. Запрещено движение любого вида транспорта.

Госавтоиспекция Дагестана переведена на особый режим и готова круглосуточно помогать водителям, попавшим в беду во время стихии.

- В условиях непогоды инспекторы ДПС ориентированы на оказание помощи всем нуждающимся участникам дорожного движения, в том числе на загородных трассах, - сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

Водители могут круглосуточно обращаться за помощью к сотрудникам Госавтоинспекции по телефону: 8 (8722) 99-46-96.

Поддерживают водителей на дорогах Дагестана и специалисты республиканского МЧС. С утра, по данным ведомства, из снежного затора спасатели вызволили более 20 автомобилей. В текущий момент помощь оказывается застрявшим автомобилистам у поселка Талги.

Также стихия нанесла удар и по республиканским электросетям. С утра пятницы, 12 марта, без света остались жители порядка 100 населенных пунктов республики.

- Локальные нарушения энергоснабжения из-за стихии наблюдаются по сети 6-10 кВ в Хасавюртовском, Табасаранском, Унцукульском, Магарамкенстком, Кайтагском, Дербентском, Кизлярском, Буйнакском, Карабудахкентском, Кумторкалинском, Новолакском районах, а также частично в г. Махачкала и г. Хасавюрт, - сообщили в пресс-службе «Россети Северный Кавказ».

Энергетики «Дагэнерго» тоже работают в особом режиме:

- К оперативному устранению возможных локальных нарушений энергоснабжения готовы 79 бригад: 237 энергетиков, 55 единиц спецтехники, - добавили в ведомстве.

По предварительным данным, электричество вернется в дома жителей Дагестана к вечеру сегодняшнего дня. Завершение восстановительных работ намечено на 16.00.

Отмечается также, что подача электричества в социально значимые учреждения, включая ковидные отделения медучреждений, осуществляется в полном объеме.