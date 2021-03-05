«Испанские страсти по-ставропольски»: мужчина напоил односельчанку, чтобы украсть ее шубу и подарить жене

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе краевого управления МВД России, шубу благополучно вернули хозяйке Фото: Алексей ФОКИН

На что только не идут отчаянные мужчины, чтобы порадовать своих любимых женщин. Правда, поступки во имя «нежных чувств» не всегда бывают романтичные. Вот, например, герой этой истории, по всей видимости, хотел быть похожим на колумбийца Пабло Эскобара.

Помните, фрагмент из одноименного фильма, где испанский актер Хавьер Бардем сжег 2 млн долларов, чтобы согреть девочку. Напомним, тогда его дочь Мануэла замерзла в неотапливаемом доме-убежище. Так и мужчина из ставропольского села Бурлацкого украл шубу, чтобы порадовать жену.

Правда, почему - то он распивал алкоголь в доме своей 61-летней односельчанки. Отдыхающие веселились, напились, хозяйка дома устала и ушла спать. Гость остался ночевать в ее летней кухне.

Там он открыл шкаф односельчанки, снял с вешалки ее шубу и сбежал этой ночью оттуда. Утром, когда хорошо отдохнувшая после вчерашних посиделок хозяйка дома проснулась, не нашла там свою любимую шубу.

Недолго думая, она сообщила о краже в правоохранительные органы. Правоохранители быстро нашли подозреваемого и вызвали на допрос в участок.

Там 45-летний житель села признался, что хотел сделать жене приятное и подарить ей шубу. Однако, вместо слов - благодарности и звания «муж года» мужчина узнал, что против него возбуждено уголовное дело по статье: «Кража».

Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе краевого управления МВД России, шубу благополучно вернули хозяйке. А заботливому мужу придется подумать о другом подарке своей любимой к 8 марта.

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