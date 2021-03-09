Дима Билан в молодости: мама боялась, что «мальчика из Нальчика» перепутали в роддоме

Уже в роддоме Дима Билан поразил всех мощными голосовыми связками Фото: Борис КУДРЯВОВ

Скромный мальчик со смешной челкой, играющий на аккордеоне, вырос в покорителя девичьих сердец, выступающего по всему миру. Рассказываем и показываем, каким был Дима Билан в молодости и как ему удалось добиться такого успеха.

Дима Билан с мамой Ниной Дмитриевной Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

БИОГРАФИЯ ДИМЫ БИЛАНА

24 декабря 1981 года на весь роддом в поселке Московский (часть города Усть-Джегута в Карачаево-Черкесии) взревел, демонстрируя природные достоинства связок, младенец. Голос будущей звезды российской эстрады в этом вопле, конечно, угадать было нельзя. Но мама малыша гадала совсем над другим вопросом - ее ли это сын? Слишком уж кавказской показалась ей внешность ребенка - сросшиеся брови, карие глаза, темный вьющийся пушок на голове.

Родители Димы Билана в молодости Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Соседка по палате подливала масла в огонь, говоря, чтоб у нее не мог родиться светлый тихоня и его надо забрать, а чернявого горлопана вернуть. Голубоглазую Нину Дмитриевну Белан врачи в итоге смогли успокоить и убедить, что ошибки быть не может.

Дима Билан с родной сестрой Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сам Дима Билан в интервью на вопросах о своей национальности потом отвечал: «Моя мама из Татарстана, папа [Николай Михайлович] - из Кабардино-Балкарии. Так что я русский!».

НАСТОЯЩЕЕ ИМЯ ДИМЫ БИЛАНА

Через год отец Вити (Дима Билан - сценический псевдоним, ставший в 2008 году именем и по паспорту) получил приглашение занять престижную должность инженера-конструктора на заводе «КАМАЗ», и семья переехала в Набережные Челны, а спустя пять лет - в город Майский в Кабардино-Балкарии.

Дима Билан с папой Николаем Михайловичем Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Здесь будущий певец учился сначала во второй школе, а затем в четырнадцатой. В пятом классе он поступил в музыкальную школу по классу аккордеона. Хотя петь начал еще «в полусознательном возрасте» - не зря ж бабушка 30 лет проработала в хоре!

Первоклассник Витя Белан Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Дело было в садике на утреннике. Потом уже было выступление в сознательном возрасте, я уже учился в школе, - рассказывает Билан.

- Помню, как стоял за кулисами и так жутко трясся, что даже убежал. Меня поймали, вернули, какая-то дама помассажировала мне пальцы (с волнением, кстати, помогло справиться) и я вышел на сцену. С огромными глазами я стоял неподвижно и пел.

Собственно, и псевдоним артист взял из-за застенчивости.

- Витя был очень стеснительным мальчиком. Когда берешь другое имя, чувствуешь себя раскованнее, смелее. Трудно реализовываться, когда рядом есть те, кто видел твои промахи. Я не могу работать в полноги, поэтому для меня важно, чтобы люди видели только мои успехи и победы, - делится певец.

Так Дима Билан выглядел в 5-6 классе Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

При всей скромности Димы, родителям частенько приходилось краснеть из-за него.

- Я рос очень громким мальчиком, так что воспитатели в садике меня не любили. И дети не любили - я все у всех съедал. Когда мы приходили в гости к кому-нибудь, я первым делом бежал на кухню и просил мяса. Мама причитала: «Боже, как стыдно! Мы ведь его специально перед самым выходом из дома накормили!», - вспоминает Дима.

Через несколько лет Витя Белан отправится покорять Москву. Снимок сделан в 90-е годы Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Но со временем мальчик стал всеобщим любимцем благодаря своему таланту. Он любил петь, танцевать, читать стихи, разыгрывать сценки. Ни один утренник или школьный праздник не обходились без Димы. Хотя ему и особого повода для выступления не надо было - он часто давал импровизированные концерты возле магазинов, во дворе, дома для гостей, мог затянуть песню прямо на уроке, а однажды сорвал бурные аплодисменты, запрыгнув на стол в школьной столовой и трогательно исполнив «Прекрасное далеко». Так что довольно рано Билан понял, что «музыка окончательно и бесповоротно стала жизнью».

НАЧАЛО КАРЬЕРЫ ДИМЫ БИЛАНА

Еще учась в школе Дима начал писать письма в Государственное музыкальное училище имени Гнесиных с вопросом, что нужно, чтобы туда поступить. Не дождавшись ответа, он получил аттестат, сменил смешную челку на стильную прическу и отправился покорять Москву. При конкурсе в 45-50 человек на место он сумел пройти отбор в Гнесинку в 2000 году.

В этом же году вышел его первый клип Димы Билана на песню «Осень». Деньги на съемки на берегу Финского залива дала педагог певца Елена Кан. Для него самого сумма была неподъемной. Это спустя 20 лет Билан окажется в тройке звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами по версии Forbes. А тогда он был бедным студентом, по ночам подрабатывающим грузчиком в магазине Benetton.

- С самого начала учебы мне прочили карьеру оперного певца. Но я понимал, что быть великим тенором мне… неинтересно. Я слушал другую музыку. И пел другие песни, - признается Билан.

На третьем курсе произошло судьбоносное для исполнителя знакомство с продюсером Юрием Айзеншписом, который в разное время успешно сотрудничал с такими группами и сольными артистами, как «Кино», «Моральный кодекс», «Технология», «Динамит», Влад Сташевский, Линда и многими другими. Именно Айзеншпис предложил Виктору Белану выступать под именем Дима Билан.

Дебют на сцене фестиваля «Новая волна» в Юрмале, съемки клипа на хит «Я ночной хулиган» и выход одноименного дебютного альбома, второго альбома «На берегу неба» - карьера певца резко пошла вверх. В 2005 году Айзеншпис решил отправить Диму на Евровидение. С песней «Not That Simple» он занял второе место в национальном отборе.

Спустя год Билан все-таки получил право представить Россию на этом конкурсе с композицией «Never Let You Go». Он занял второе место, 44 балла уступив победителям - финским рокерам из группы Lordi.

Но Айзеншпис не застал международный успех своего подопечного: еще в сентябре 2005 года продюсер, страдавший от сахарного диабета, скончался на 61-м году жизни от инфаркта. После смерти Айзеншписа его делами стала руководить супруга Елена Ковригина. С Биланом у нее произошел конфликт - он разорвал контракт, а она потребовала перестать использовать принадлежащий ее компании псевдоним «Дима Билан».

Дима Билан на дне рождения Яны Рудковской в 2007 году Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Как разрешить эту ситуацию, придумала Яна Рудковская, которую Дима предпочел из всех продюсеров, выстроившихся за ним в очередь. По совету Рудковской, певец сменил паспорт. В 2008 году он официального стал Димой Николаевичем Биланом.

ДИМА БИЛАН НА ЕВРОВИДЕНИИ

Новый продюсер, новое имя и новый невероятный успех - Дима Билан с песней «Веlieve» стал первым, и пока что последним российским артистом, выигравшим Евровидение. За него горячо болели на малой родине и после победы присвоили ему звание народного артиста Кабардино-Балкарии (а в 2018-м Билан стал Заслуженным артистом РФ - прим.) и дали его имя музыкальной школе в Усть-Джегуте.

Еще раз Билан замахнулся на Евровидение в 2012 году. Песня «Back to Her Future», исполненная в дуэте с бывшей солисткой «Тату» Юлией Волковой, заняла второе место в национальном отборе.

ДИМА БИЛАН СЕЙЧАС

За время работы с Яной Рудковской Билан успел выпустить 10 альбомов и 4 сингла; сняться почти в полсотни клипов («Молния» 2018 года собрал 99,5 млн просмотров, «Держи» 2017-го - 167 млн); завоевать несколько десятков престижных музыкальных наград (в частности, стать рекордсменом по количеству наград MTV Russia Music Awards - 10); сыграть в десятке кинолент (в том числе, исполнить главную роль в фильме «Герой»); озвучить несколько мультфильмов, с 2012 по 2017 год отработать в качестве наставника на проектах «Голос» и «Голос. Дети», а еще стать крестным папой сына Рудковской от Евгения Плющенко Саши (Гном Гномыча) и бессчетное количество раз сменить имидж. Некоторые перемены, правда, были вынужденными.

Дима Билан с крестником Сашей Плющенко в 2017 году Фото: Борис КУДРЯВОВ

За последние три года Дима Билан несколько раз лежал в больнице (удаление межпозвоночной грыжи, перелом ноги, воспаление легких), из-за чего резко похудел. Поэтому, когда в начале 2021 года певец выложил фото с лысой головой, поклонники забеспокоились, что он у Димы вновь проблемы со здоровьем. Но он поспешил всех успокоить и написал в своем Инстаграме: «Как надоели волосы! Решил сбрить на пару недель. Цвета - это хорошо, но лучше свой цвет».

Так Дима Билан выглядел в начале марта 2021 года. Фото: instagram.com/bilanofficial/

За несколько месяцев до этого певец успел походить и с красной, и с синей, и с каштановой шевелюрой. Но свой цвет продержался совсем недолго. В начале феврале Билан опубликовал фото с белым «ежиком» на голове, сопроводив снимок текстом: «Теперь это так! Я все-таки считаю, что до сорока надо экспериментировать!». 40 лет Диме Билану исполнится в конце декабря 2021 года.