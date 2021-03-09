«Барашки в тренде и чабан немного»: как 30-летний Нурби бросил все и уехал из Москвы в аул

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

История о том, как 30-летний менеджер из Москвы по имени Нурби Дармилов променял столицу на отдаленный аул в Карачаево-Черкесии.

В жизни фотогеничного брюнета появились два теленка, две коровы, 250 овец и 33 тысячи подписчиков в его Инстаграме «Дневник фермера». Теперь Нурби снимает с новыми «друзьями» «реалити-шоу» про жизнь в деревне без «фильтров».

Детство автора блога «Дневник фермера» проходило в этом же ауле. Потом Нурби закончил школу, поступил в вуз на юриста и уехал в Москву. Там он и прожил 12 лет, а в родные края приезжал по праздникам.

Целеустремленный парень считал, что ему по вкусу только столичная жизнь, но теперь он считает иначе:

— Прыгал с парашютом, курил кальян, танцевал, играл на гитаре, читал Льва Толстого, работал в Москве. А теперь — барашки, коровы, цыплята, огород, национальная кухня, сад, быт и настоящая жизнь от души душевно вам, — начинает свой рассказ Нурби.

По его словам, в жизни произошла переоценка «ценностей»:

— Аул всегда был в моем сердце! Но, в погоне за псевдоценностями, моя душа, к сожалению, отдалялась все дальше и дальше. Здесь, в ауле, уютно и тепло. Все просто и честно. Еще лучше узнал себя. Понял, чем хочу заниматься. Сложно упаковать эти эмоции в один флакон. Теперь я показываю в своем блоге, например, как мама и бабушка делятся своими рецептами. А раньше выкладывал в Инстаграме мои походы в ночные клубы, дорогие рестораны и прогулки по столице.

Теперь Нурби учит подписчиков доить корову, готовить вкусную брускету по-аульски, разводить многочисленный скот. А еще устраивать «тусовки» с барашками, читать индюшкам классическую литературу, шутливо бороться со спортивным дедушкой, и главное, получать от всего этого удовольствие.

Нурби планирует увеличить поголовье, освоить агротуризм. Кстати, по его словам, многие просятся к нему на ферму, чтобы показать детям, как растут барашки.

Фото: личная страница героя публикации в соцсети

Да и многим взрослым хочется посмотреть, как в реальности, возможно, превратить обычные деревенские хлопоты в творчество.

Также 30-летний фермер в будущем хотел бы завести экзотических животных, возможно даже лам.

— Я стараюсь жить по принципу: здесь и сейчас. Не могу ответить на вопрос, что мне наскучит в скором времени. Знаю одно, что переезжать отсюда не собираюсь, — поделился автор блога «Дневник фермера» с корреспондентом «КП-Северный Кавказ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Биография Ислама Итляшева: что известно об авторе хита «Она любила розы»

Биография Ислама Итляшева: что известно об авторе хита «Она любила розы» в материале «КП-Северный Кавказ» (подробнее)

«Чтобы жить свободно»: пара превратила старый автобус в дом на колесах и путешествует по миру

В транспорте есть душ, кухня, холодильник, кровать и даже фотозона (подробнее)