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В Осетии бездомную собаку взяли работать продавцом кур

Овчарка послушно выполняет свои обязанности , за что получает «зарплату»
Евгения СОКОРЕВАЕвгения СОКОРЕВА
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Местные жители разошлись во мнении, комментируя происходящее. Одни рады, что пес сыт. Другие переживают, что его собьет машина.

Местные жители разошлись во мнении, комментируя происходящее. Одни рады, что пес сыт. Другие переживают, что его собьет машина.

Фото: СОЦСЕТИ

В Ардоне (Северная Осетия) на видео попала овчарка, рекламирующая на улице мясной ларек. Собака послушно стоит у проезжей части с табличкой на шее, за что, как рассказывает владелец магазина, получает «зарплату» — куриные потрошки.

Овчарка знает команды, ласковая, но без хозяина и своего дома. Местные расценили ее «работу» неоднозначно: с одной стороны собака сытая, с другой — рискует оказаться под колесами. Волонтеры, занимающиеся в Осетии спасением беспризорных животных, происходящее раскритиковали.

Пес миролюбив и умен. Знает основные команды. Почему стал бездомным - никто не понимает.

Пес миролюбив и умен. Знает основные команды. Почему стал бездомным - никто не понимает.

Фото: СОЦСЕТИ

- Кобеля несколько раз сбивали машины, мы его лечили — то лапу, то глаз. Он у нас на балансе, и мы кормим его периодически, - рассказали общественники движения «Бездомных нет. Владикавказ». - Большой любитель курятины раньше обитал у другого ларька, но он закрылся. Наш гурман перебежал на другую сторону дороги, где его используют таким оригинальным способом в рекламе...

После огласки в сети за трудолюбивым бездомышем выстроилась очередь из желающих забрать его к себе. Сегодня овчарка — уже домашняя и безработная.

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