В Осетии бездомную собаку взяли работать продавцом кур

Местные жители разошлись во мнении, комментируя происходящее. Одни рады, что пес сыт. Другие переживают, что его собьет машина. Фото: СОЦСЕТИ

В Ардоне (Северная Осетия) на видео попала овчарка, рекламирующая на улице мясной ларек. Собака послушно стоит у проезжей части с табличкой на шее, за что, как рассказывает владелец магазина, получает «зарплату» — куриные потрошки.

Овчарка знает команды, ласковая, но без хозяина и своего дома. Местные расценили ее «работу» неоднозначно: с одной стороны собака сытая, с другой — рискует оказаться под колесами. Волонтеры, занимающиеся в Осетии спасением беспризорных животных, происходящее раскритиковали.

Пес миролюбив и умен. Знает основные команды. Почему стал бездомным - никто не понимает. Фото: СОЦСЕТИ

- Кобеля несколько раз сбивали машины, мы его лечили — то лапу, то глаз. Он у нас на балансе, и мы кормим его периодически, - рассказали общественники движения «Бездомных нет. Владикавказ». - Большой любитель курятины раньше обитал у другого ларька, но он закрылся. Наш гурман перебежал на другую сторону дороги, где его используют таким оригинальным способом в рекламе...

После огласки в сети за трудолюбивым бездомышем выстроилась очередь из желающих забрать его к себе. Сегодня овчарка — уже домашняя и безработная.

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