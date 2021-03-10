Жительница КБР обвиняется в афере с маткапиталом на 103 млн рублей

В Кабардино-Балкарии аферисты сколотили состояние в 103 млн рублей на маткапитале. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе Генеральной прокуратуры России, по громкому уголовному делу утвердили обвинительное заключение против жительницы Нальчика.

Как выяснили следователи, женщина действовала в составе организованной группы, подделывая документы на право распоряжаться средствами материнского капитала, которые предоставила в управление пенсионного фонда по КБР.

-На основании указанных документов денежные средства были перечислены на счет специально созданной преступной группой организации, после чего обналичены и похищены, - коментируют в надзорном ведомстве.

Аферисты похитили больше 103,7 млн рублей. Уголовное дело, заведенное на обвиняемую по части 4 статьи 159.2 УК РФ рассмотрит Нальчикский городской суд.