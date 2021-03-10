Глава краевого УФАС о подорожании минералки на Ставрополье. Главное

Сергей Никитин

Последний месяц жители Ставрополья обсуждают подорожание минеральной воды, поставляемой в санатории. Компания "Кавминкурортресурсы" подняла цену на 7%. Полученные деньги, по словам представителей фирмы, пойдут на ремонт трубопроводов для минеральной воды, построенных более полувека назад. Однако владельцев санаториев такие доводы для увеличения цены не устраивают

"Комсомольская правда" обсудила тему с главой Ставропольского УФАС Сергеем Никитиным.

Об увеличении цены

- Мы уже отреагировали по ситуации. В ходе мониторинга СМИ мы обратили внимание на заявление "Кавминкурортресурсов" о целесообразности повышения стоимости отпускаемой для санаториев минеральной воды. Прозвучали те самые 7%. ФАС в течение шести лет ведет ежегодный анализ состояния конкурентной среды на рынке минеральных вод [в который входят 9 недропользователей - Прим.]. Выводы за 2019 год дали нам понять, что объективных экономических предпосылок для изменения цены на минеральную воду для санаториев у АО "Кавминкурортресурсы" нет. Общество, кстати, единственный недропользователь, который отпускает минеральную воду для курортных учреждений. И это их основная деятельность, бутилированная вода - это дополнительный доход. Анализ показал, что данные о затратах за 2018-2019 года не изменились. Чистая прибыль "Кавминкурортресурсов" увеличилась в сравнении с 2017 годом. В связи с этим мы внесли предостережение в адрес предприятия о недопустимости публикации предположения их совета директоров о повышении цены на минеральную воду, отпускаемую для санаториев.

О вариантах развития событий

- АО "Кавминкурортресурсы" обязано ответить. Если они соглашаются, то вопрос закрыт. А если нет, то начнется административная процедура расследования. Каждая сторона, в том числе - ФАС, доказывает объективность своих составляющих. Но наши выводы сделаны на заключениях по данным, предоставленным недропользователями со всего региона Кавказских Минеральных Вод. Мы уже сделали шаг и предупредили.

О передачи бюветов в муниципальную собственность

В чем дело? После новостей о подорожании минералки о судьбе бюветов забеспокоились простые граждане. Мэры городов-курортов, в частности - глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, высказали опасение, что из-за разногласия "Курортного управления" и "Кавминкурортресурсов" могут закрыться бюветы. Чтобы обезопасить себя, администрации заявили, что готовы забрать в собственность бюветы.

- Раз в два года у нас поднимается вопрос о стоимости минеральной воды в питьевых галереях. И стоимость возрастает. Те санатории, на чьем балансе находятся галереи, пытаются доказать, что цена увеличивается не столько из-за стоимости минеральной воды, сколько из-за эксплуатации объектов недвижимости. Как профсоюз ["Курортного управления" - Прим.], так и "Кавминкурортресурсы" перекрестятся, убрав с себя головную боль. Это очень непростой вопрос, который трудно прогнозировать. Если мы хотим получить качественный продукт, должен быть один распорядитель. Когда слишком много хозяев и каждый будет друг на друга указывать пальцем о качестве продукта, это неправильно.

Об опыте Железноводска

О чем речь? В 2020 году Железноводск забрал в муниципальную собственность три главных бювета в городе. На их ремонт и реставрацию потратили 20 млн рублей, полученных через курортный сбор. Мэрия тратит на минеральную воду 2 млн рублей в год, выдаваемых из бюджета края.

- Евгений Моисеев обратил внимание на два факта. У нас есть курортный сбор, благодаря которому у нас есть возможность эксплуатировать эти бюветы. И есть помощь губернатора Владимира Владимирова, есть дотации на содержание этих трех бюветов. И только 2 млн рублей отпускается на получение минеральной воды. Если краевой бюджет готов идти навстречу органам местного самоуправления и дотировать, то вопрос закрыт. Но у меня всегда есть опасения. Не возникнет ли через 2-3 года ситуация, когда в бюджете на это средств не будет либо изменится законодательство и нельзя будет выделять деньги на содержание бюветов? Последнее, конечно, исключено. По 72 статье принятой Конституции России, недропользования и водопользование относятся к предмету совместно ведения России и субъекта. И тут только могу отметить, что Владимир Владимирович [Владимиров - Прим.] четко уловил эту норму конституции и готов бюджетом края поддержать начинания глав муниципалитетов. Если есть расчет экономической ситуации на ближайшее время, то все хорошо.

ДРУГИЕ СПИКЕРЫ

Говорит руководитель "Курортного управления профсоюзных санаториев на Кавказских Минеральных Водах" Николай Мурашко

- Санатории сейчас решают задачу по сохранению рабочих мест. В этот момент госкорпорация показывает рост цен, значительно превышающий рост инфляции. Это негативно сказывается на всех участниках рынка услуг. На днях вышло постановление Мишустина о контроле над уровнем цен, а госкорпорация позволяет себе такое. Поднятие цен приведет к подъему цен путевок. А это негативно сказывается на возможность их приобретения. Соответственно, на турпоток.

Говорит медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья России Михаил Данилов.

- Сейчас время санаториев с точки зрения их нужности как раз по работе с реабилитацией после коронавирусной инфекцией. Сейчас время, когда они нужнее всего. Мы, с одной стороны, делаем туристический кэшбэк. А с другой - идет повышение цен. Уместно на это реагировать. Отрасль в 2020 году потеряла не меньше 25% выручки.