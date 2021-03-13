Взрыв газа в пункте выдачи товаров в Карачаево-Черкесии: пять человек пострадали

Фото с места: МВД КЧР

В Карачаево-Черкесии прогремел взрыв бытового газа. Об этом рассказывает пресс-служба республиканского МВД.

ЧП случилось в Усть-Джегуте 13 марта. По данным карты, на этой улице располагается пункт выдачи компании Wildberries.

По предварительной информации, после 11 часов в одном из не жилых помещений произошел взрыв, который перерос в пожар на 30 квадратных метров.

- В Республиканскую клиническую больницу доставлены пять человек. Это мужчина 1953 года рождения и женщины 1980, 1992, 1995 и 1998 годов рождения. Причины возгорания устанавливаются, - сказано в сообщении полиции.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 15 ЧАСОВ

У пострадавших диагностировали ожоги от 10 до 70%. Трех из них отправят в ожоговый центр СКФР в Махачкале. Их сопроводят реаниматологи. Два человека все еще находятся в реанимации в Черкесске.

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