В Шамильском районе Дагестана обрушился мост с грузовиком

В Дагестане рухнул мост. Фото: МЧС по Республике Дагестан

В Шамильском районе Дагестана утром в понедельник, 15 марта, произошло обрушение моста. В момент инцидента на мосту находился «КамАЗ».

По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек.

- От диспетчера ЕДДС Шамильского района поступило сообщение о том, что в районе населенного пункта Хебда при проезде грузового автомобиля "КАМАЗ" обрушился мост, предварительно пострадал один человек, - сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Дагестан.

Из-за обрушения моста от мира оказались отрезанными жители трех селений.

- Без дорожного сообщения остались три населенных пункта: Кахиб, Гоор, Хиндах, – говорится в сообщении, - добавили в чрезвычайном ведомстве.

К месту происшествия направлены экстренные службы, в том числе пожрано-спасательный гарнизон. Причины обрушения устанавливаются. Не исключено, что конструкция не выдержала веса груженого грузового транспорта.