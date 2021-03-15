В тренде: старушка Баблина из КЧР набрала 17 млн просмотров в ТikTok

Баблина снимает тренды! Фото: instagram.com/bablinaas

Пенсионерка Баблина из Карачаево-Черкесии стала звездой ТikTok. Блог с участием милой бабушки ведет ее внук-стоматолог. Самый популярный ролик Баблины набрал более 17 миллионов просмотров. Видео прокомментировали более 40 тысяч тиктокеров со всего мира. О том, как бабушка вдруг стала популярной, рассказал ее внук и по совместительству администратор:

- Была одна очень популярная песня, под которую все также двигали руками,иными словами это тренд ТikTok ,а мы просто засняли видео,а далее связали наш ролик с другим роликом, как итог: 17 миллионов просмотров, 2.9 миллиона лаи ка, 40 тысяч комментариев, - написал в Instagram внук Баблины, добавив, что «это еще не предел».

Молодой человек рассказал, что им с бабушкой очень приятно, что таким, как они, простым жителям КЧР, пишут люди со всего мира.

ТikTok Баблина с внуком ведут уже больше года. Сейчас на страничку бабули подписаны более 300 тысяч человек, в общей сложности бабушка «заработала» более 9,2 миллионов лайков. Основная подача пенсионерки-блогерши — популярные тренды, которые у Баблины получаются зачастую лучше, чем у молодежи. Подкупает, конечно же, искренность и добродушие милой старушки.

Впрочем, жители Карачаево-Черкесии уверены, что «фишка» звездности семейного тандема все же в неподдельной любви внука к бабушке. На родине считают настоящим патриотом:

- Самое крутое во всем этом - внук бабушке дает то, что не даст никакой врач. Он дает ей чувство нужности, востребованности. У стариков часто энергия жизненная иссякает от ощущения «отработанности». Молодцы! Любить бабушек и дедушек - вот он патриотизм, - комментируют местные жители популярность ТikTok-страницы землячки.