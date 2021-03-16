На Кавказе лжетаксисты продали десятки машин, взятых в аренду

Фото: ГУ МВД по РСО-Алания

Полицейские задержали мошенников из Северной Осетии, продавших больше тридцати автомобилей, взятых в аренду. Двое мужчин 37 и 40 лет брали иномарки и отечественные легковушки во временное пользование якобы для работы в такси. За аренду платили первые несколько дней, обрывая потом связь с арендодателем. Как рассказали в пресс-службе МВД по РСО-Алания, пострадали больше двадцати человек, сумма ущерба — около 7 млн рублей.

Ловили бизнесменов-аферистов «на живца». Полицейские разместили в интернете объявление о сдаче машины в аренду — в первые же сутки они объявились и заключили сделку.

- Подозреваемые попытались продать автомобиль, но были задержаны сотрудниками уголовного розыска отдела полиции города Владикавказ, - комментируют правоохранители. - Задержанные дали признательные показания. В настоящее время находятся под арестом.

Несколько не проданных автомобилей вернут владельцам в скором времени. Уточняется, что задержанные имеют судимость. За мошенничество по предварительному сговору им грозит до 10 лет тюрьмы.