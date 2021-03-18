«Любите девушки простых романтиков»: в самолете «Москва-Минводы» парень сделал необычное предложение своей возлюбленной

Как рассказала девушка, снявшая видео, молодой человек по профессии – моряк. Он плавает в Тихом океане

Романтическая история развернулась на глазах у пассажиров рейса N4-183, следовавшего из Москвы в Минеральные Воды 17 марта 2021 года.

Во время полета молодой человек по имени Артур зачитал своей возлюбленной признания в любви в присутствии сотни незнакомых ему людей.

К любителю высоты под аплодисменты вышла и сама героиня трогательной истории. Ее зовут Мария, и, по словам Артура, ребята вместе работают. Парень в этот момент попросил у любимой руку и сердце. Мария согласилась, ответив: «ДА!»

Одна из пассажирок рейса по имени Наталья успела снять это событие на мобильный телефон. А уже на утро это видео взорвало соцсети:

- Признание в любви на высоте 10000 метров. А Вам слабо?

- Вот молодец парень, это же нужно иметь мужество признаться в любви на глазах у сотни чужих ему людей. Браво ему и счастье обоим, - пишет в комментариях подписчица.

Как рассказала девушка, снявшая видео, молодой человек по профессии – моряк. Он плавает в Тихом океане. Однако сделать романтическое предложение Артур решил ни в море, ни на земле, а в небе, на высоте 10000 метров».

Поневоле, слушая эту историю, вспоминаются слова знаменитой песни группы «Браво» «Любите, девушки», где поется о тех самых романтиках: отважных летчиков и моряков.