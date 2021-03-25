Женщины бросались под нож: массовая драка с убийством в Кабардино-Балкарии попала на видео

Расследуется уголовное дело по статье «умышленное причинение смерти другому человеку»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Прохладненском районе Кабардино-Балкарии произошла массовая уличная драка, в которой был убит 40-летний мужчина. В Следственном комитете республики «КП-Северный Кавказ» прокомментировали, что 34-летний подозреваемый, ударивший погибшего в область грудной клетки ножом, уже задержан и решением суда помещен под стражу. Уточняется, что скончался потерпевший на месте происшествия еще до приезда «Скорой».
Случайный очевидец – сосед, снял кровавую потасовку на видео. Звук в ролике – удален, в оригинальной версии слышны душераздирающие крики мужчин и женщин. Местные говорят, отношения выясняли члены двух семей.
Видим, что женщины бросались под нож и били мужчин палками, пытаясь остановить кровопролитие. Присутствует на записи момент убийства: мужчина падает на землю, выбежавшие из дома женщины льют на него воду и зажимают рану на груди.
Причину конфликта устанавливают следователи. Расследование уголовного дела по статье 105 УК РФ «умышленное причинение смерти другому человеку» продолжается, отмечают в СКР.
Напомним, 23 марта массовая драка с шестью пострадавшими произошла на стройке под Мурманском. Конфликт был кровавый - одному рабочему порезали шею, другому сломали лицевую кость.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На стройке под Мурманском произошла массовая драка рабочих, пострадали 6 человек
Конфликт в Белокаменке мог возникнуть из-за разборок в столовой (подробнее)