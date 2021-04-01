Прием в 1 класс в 2021 году в Ставропольском крае: какие документы и до какого числа нужно успеть сдать

На Ставрополье стартовал прием в 1 класс Фото: Олег УКЛАДОВ

Прием в 1 класс на 2021-2022 учебный год в Ставропольском крае будет осуществляться не так, как раньше. Новые правила изложены в Приказе Минпросвещения РФ №458. «КП-Северный Кавказ» рассказывает, что поменялось, какие документы до какого числа надо сдать и куда обращаться, если ребенка не зачислили в первый класс.

Когда подавать документы в 1 класс в 2021 году

Обычно прием документов начинался 1 февраля. В этом же году сроки сдвинулись на два месяца.

1 апреля - 30 июня: прием заявлений для детей, проживающих на закрепленной территории, а также имеющих право на внеочередной, первоочередной и преимущественный прием. Приказ о зачислении издается в течение трех рабочих дней после завершения приема заявлений.

Узнать, к какой школе относится ваш дом, можно узнать по ссылке.

6 июля - до заполнения свободных мест (но не позднее 5 сентября): прием заявлений для детей, не проживающих на закрепленной территории.

В какие дни и по какому графику будет осуществляться прием в первый класс, уточняйте непосредственно в интересующей вас школе.

Правила приема в 1 класс в 2021 году

Пожалуй, самое долгожданное новшество - теперь родных братьев и сестер, если они живут в одной семье и по одному адресу, не смогут «разлучить»: с этого года они получили право преимущественного приема на обучение. То есть, если старший ребенок уже учится в какой-то школе, то и младшего в нее обязаны принять, вне зависимости от территории, где проживают дети.

Первоочередным правом обладают дети военнослужащих и некоторых служб (список смотрите в опубликованном выше приказе). А вот внеочередное право поступления для детей прокуроров, судей и следователей распространяется только для школ с интернатами.

Документы в 1 класс: какие нужны в 2021 году

Основные документы, которые необходимы при приеме в первый класс:

- паспорт (или иной документ, подтверждающий личность);

- свидетельство о рождении ребенка;

- документ, подтверждающий проживание будущего первоклассника на закрепленной территории (для первого этапа подачи документов).

В отдельных случаях могут понадобиться дополнительные бумаги: заключение психолого-медико-педагогической комиссии, документы подтверждающие льготы, законное право представителя ребенка (например, решение органов опеки) или право ребенка на пребывание в России и т.д.

Документы можно подать:

- лично;

- по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;

- через официальный сайт школы или по электронной почте школы;

- с помощью сервисов государственных или муниципальных услуг.

Образец заявления в 1 класс в 2021 году

В заявление должны содержаться следующие сведения:

- ФИО ребенка и родителя(ей) или законных представителей;

- дата рождения ребенка;

- адрес места жительства или пребывания ребенка и родителя(ей)/представителей;

- адрес электронной почты и номер телефона родителя(ей)/представителей;

- информация о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;

- согласие родителя(ей)/представителей на обработку персональных данных.

Образцы заявлений можно найти на официальных сайтах школ или на портале Госуслуг.

Отказали в приеме в школу. Что делать?

Произойти это может, если закончились свободные места. В этом случае родителям или законным представителям ребенка нужно обратиться в орган местного самоуправления, отвечающий за сферу образования.

Также заявление могут не принять, если потенциальному первокласснику меньше 6,5 лет и больше 8.Тут все зависит от решения руководителя образовательного учреждения.

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Комитета образования администрации Ставрополя

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Телефон: (8652) 75-72-59.

Министерство образования Ставропольского края

Горячая линия по вопросам приема детей в школу: (8652) 37-23-93.