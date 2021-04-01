В Беслане 500 работников Медцентра пытаются отсудить 114 млн рублей за работу с больными ковидом

В Минздраве Северной Осетии объяснили сложившуюся ситуацию Фото: Олег ЗОЛОТО

Больше пятисот медиков в Беслане — от санитаров и водителей «Скорой» до врачей и профессоров, судятся за стимулирующие выплаты от работы с больными коронавирусом.

В пандемию Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр, подведомственный Минздраву России, по запросу республиканского министерства переоборудовали под оказание экстренной помощи. В учреждении, не ставшем инфекционным госпиталем, побывали почти две тысячи пациентов с COVID-19, что привело к заражению значительной части медперсонала. В коллективном обращении сказано, что среди них и те, кто принес вирус домой и впоследствии хоронил заразившихся близких, не сумевших победить болезнь.

По линии фонда соцстраха врачам, у кого коронавирус подтвердился, выплатили больничные по 68 тысяч рублей. А вот стимулирующие надбавки за опасную работу с инфицированными не получил никто. В коллективном обращении с подписями 533 работников общую сумму долга указали в размере 114 млн рублей.

В министерстве здравоохранения Северной Осетии объясняют, что ФГБУ «СК ММЦ» в Беслане находится в подчинении Минздрава России, следовательно, финансируется из федерального бюджета, и республиканские власти не имеют к этому отношения. К тому же, добавляют в ведомстве, они производят выплаты работникам, задействованным в лечении пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекцией в соответствии с постановлениями Правительства РФ.

- А указанными постановлениями и иными нормативными актами не предусмотрены выплаты работником федеральных органов и учреждений Минздравом РСО-Алания, - комментируют в североосетинском министерстве.

На минувшей неделе, 24 марта, в Правобережном районном суде рассмотрели иск первой группы работников бесланского центра в количестве 32 человек. В удовлетворении требований им было отказано. На 29 апреля назначено новое судебное заседание по другой группе сотрудников. Нанятая медиками адвокат утверждает, что готова дойти до Пятого кассационного суда в Пятигорске, если это потребуется.

- Вы отправили сотрудников Бесланского Центра на войну со смертельной опасностью под названием коронавирус, большинство из них заразились, заразили членов своих семей, некоторые из них похоронили своих родителей и братьев, но с честью выполнили свой долг, - отмечают медики в коллективном письме.

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