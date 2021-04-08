В воинской части Дагестана загорелся танк: на месте прогремел взрыв

Фото с места Фото: СОЦСЕТИ

В Буйнакском районе Дагестана сняли на видео ЧП, случившееся в воинской части 63354.

После 23 часов в социальных сетях появились первые ролики с места происшествия. Авторы за кадром просили остальных не подходить к части и объезжать ее подальше.

- Пацаны, в воинской части что-то воспламенилось конкретно. В эту сторону даже близко не подходите, - убеждал один из операторов. И уже через час к месту прибыло больше десятка зевак. Все они издали наблюдали, как за забором горит какая-то техника. По словам очевидцев, это был танк. После полуночи прогремел взрыв. Местные жители уверяют, что он оказался сильным, но неразрушительным.

ЮВО подтвердил, что в части горел танк. Причина ЧП пока не известна.

- Седьмого апреля 2021 года около 23:00 на открытой стоянке воинской части в Буйнакском районе Республики Дагестан произошло возгорание танка. Пожарными расчетами возгорание машины было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, - следует из сообщения Южного военного округа.