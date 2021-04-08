Мать больного мальчика из Ставрополья, которая отдала 10 млн мошенникам, проверили на полиграфе

Анастасия Бойко на телепередаче рассказывает о хищении 10 млн рублей Фото: Первый канал

В середине марта в СМИ появилась информация о том, что у матери ребенка, больного спинальной мышечной атрофией 1 степени, похитили 10 миллионов рублей. Жительница Ставропольского края Анастасия Бойко устроила сбор средств в социальных сетях для лечения маленького Савы. Позже она написала заявление в полицию о похищении мошенниками 10 млн рублей.

Благотворительная кампания началась 30 сентября 2020 года и продолжается до сих пор. За это время общими усилиями смогли собрать 16 миллионов рублей. 4 млн из них находились на счетах фондов, которые помогали вести сбор, остальные средства были на личных счетах родителей. Именно с них мать ребенка собственноручно перевела мошенникам больше 10 млн рублей.

Напомним, диагноз спинальная мышечная атрофия - очень серьезный и требует дорогостоящего лечения. Для поддержания здоровья младенца нужна сложная аппаратура, а главное - специальный укол, который восстанавливает мышцы. Если его не сделать, ребенок умрет. Стоимость укола - 150 миллионов рублей.

КАК МОШЕННИКИ ПОХИТИЛИ ДЕНЬГИ

Анастасии начали звонить незнакомцы, которые представились сотрудниками банка. Схема классическая и давно всем известная.

- Позвонили вначале с номера "Сбербанка", потом с другого номера. И рассказали, что с вашего счета была попытка списания средств, - рассказала пострадавшая.

С 15 февраля Бойко звонили несколько номеров, которые требовали переводить деньги на определенный счет. Таким образом она перевела много миллионов. По словам самой женщины, она не понимала, что это обман, и долго не хотела в это верить.

Она не сразу обратилась в полицию и не сразу оповестила в социальных сетях о краже денег. По ее словам - боялась. Но когда заявление было написано, в ее родном селе поползли слухи о том, что не было никакой кражи.

УЧАСТНИКИ СБОРА СРЕДСТВ ЗАСОМНЕВАЛИСЬ В ЭТОЙ ИСТОРИИ

Бойко работала с несколькими администраторами групп в социальных сетях и представителями благотворительных фондов. Они первыми начали сомневаться в искренности слов матери. По их мнению, она просто перевела деньги на другой счет, чтобы незаконно использовать их в своих целях.

Один из аргументов в том, что Анастасия имеет юридическое образование - она должна была на основе своих знаний хотя бы догадаться о мошенничестве. Она не выплатила одной суммой все 10 млн, а делала это постепенно на протяжении месяца. По словам участников сбора, при этом она продолжала сбор средств именно на личные счета, которые были раскрыты мошенниками.

Однако есть и те, кто верит в то, что деньги действительно похитили.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ НАЧАЛ СОБСТВЕННОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

История с похищением денег дошла до организаторов "Первого канала", ее решили осветить в рамках передачи "Мужское/Женское". Пригласили и Анастасию Бойко, и волонтеров, которые помогали ей со сбором средств.

Главным мероприятием программы стала проверка матери смертельно больного малыша на полиграфе. Ее спросили, на самом ли деле она подверглась атаке мошенников. Она ответила положительно, полиграф подтвердил эту информацию. Однако специалист, который проводил проверку, указал на то, что по показаниям женщина большую часть времени находится в странном состоянии транса.

- В ее тексте очень много моментов наведения транса. Такому наведению она и подверглась, когда выполняла команды, - сказал эксперт.

В вопросе перевода полной суммы в размере 10,5 млн рублей он также не обнаружил скрытой информации. Это действительно так.

- Денежных средств, которые были собраны для ребенка, она не похищала и члены ее семьи - тоже, - резюмировал специалист.

Сейчас идет уголовное расследование этого дела и продолжается сбор средств для Савы - за его жизнь будут бороться дальше.