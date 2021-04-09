Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров ушел в отставку

Вячеслав Битаров. Фото: пресс-служба правительства Северной Осетии

Принято решение об отставке главы Северной Осетии Вячеслава Битарова. Битарову 60 лет. Республикой руководил с 18 сентября 2016 года. Числился председателем правительства Северной Осетии. Является президентом федерации дзюдо РСО-Алания. В октябре 2020 года Вячеслав Битаров попал в семерку губернаторов на грани отставки в рейтинге политической устойчивости «Госсовет 2.0», подготовленном холдингом «Минченко консалтинг». В марте 2021 года Битаров снова оказался в числе трех претендентов на отставку, согласно исследованию того же агентства. Кто займет должность главы Северной Осетии, пока неизвестно.