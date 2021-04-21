На Ставрополье пенсионеры учатся, осваивают «цифру» и помогают другим

Возраст - не помеха для активной и радостной жизни! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала пандемии нового коронавируса люди преклонного возраста оказались в числе самых уязвимых категорий жителей. Чтобы защититься от COVID-19, им пришлось надолго изолироваться - от общества, коллег, друзей и даже родных. И для многих это стало серьезным испытанием. Благодаря разработанным краевыми властями мерам пожилые ставропольцы не остались без внимания и заботы. А региональный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография» помог многим из них спастись от уныния, вернул надежду, оптимизм и желание жить.

Вирус доброты

Забота об одиноких пожилых людях всегда была и остается в приоритете у краевых властей. Сегодня на Ставрополье различные социальные выплаты получают более чем 900 тысяч краевых льготников старшего поколения. Кроме того, работники комплексных центров социального обслуживания населения (КЦСОН), которые созданы в каждом городском и муниципальном округе края, регулярно навещают своих подопечных, помогают им справляться с бытовыми нуждами, обеспечивают их продуктами и лекарствами.

С начала пандемии нуждающиеся в помощи пожилые ставропольцы стали получать дополнительные меры социальной поддержки. Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также одиноким гражданам пожилого возраста, состоящим на социальном обслуживании на дому в центрах соцобслуживания, раздали защитные медицинские маски. В центрах соцобслуживания для пенсионеров старше 65 лет организовали бесплатную доставку продуктов, лекарств и товаров первой необходимости. Продолжают работать "горячие линии", на которых диспетчеры ежедневно, включая выходные и праздничные дни, принимают заявки на оказание помощи.

В этом году с февраля благодаря региональному проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» пожилым ставропольцам, проживающим в сельской местности, помогают пройти вакцинацию от коронавируса - всех желающих жителей в возрасте старше 65 лет бесплатно отвозят в медицинские учреждения на специализированном комфортабельном транспорте, оборудованном электроподъёмником для людей в инвалидных колясках.

Доставка на вакцинацию в Советском горокруге.

КСТАТИ

На Ставрополье во всех 33 центрах соцобслуживания жители старшего поколения могут воспользоваться целым комплексом услуг, в том числе оздоровительных. И спектр их постоянно расширяется.

- Для оказания помощи в укреплении физического и психического здоровья немобильных и маломобильных граждан пожилого возраста и инвалидов, предоставления социально-оздоровительных услуг в домашних условиях, проведения сеансов массажа, фитотерапии, адаптивной физкультуры во всех центрах соцобслуживания создана служба «Санаторий на дому». При оказании услуг специалисты центров соцобслуживания применяют портативную медицинскую технику: аппараты нейродинамической электростимуляции «ДЭНАС», светоимпульсной терапии, приборы для изменения химического состава воды, массажеры, - рассказали в министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края. - Предоставление услуг осуществляется по назначению участкового (лечащего) врача.

Во всех центрах соцобслуживания организованы специальные курсы для обучения членов семей тяжелобольных граждан пожилого возраста основам ухода за ними. Изучаются психологические аспекты, связанные с вопросами организации ухода и разрешения семейных конфликтов, принципы общего ухода, основы реабилитации при различных функциональных нарушениях, предлагается юридическая помощь в вопросах социального обслуживания, социальной защиты инвалидов, пожилых граждан.

На базе 18 центров соцобслуживания открыты группы дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих когнитивные расстройства. Для них проводится целый комплекс мероприятий по уходу, направленных на сохранение памяти, внимания, мыслительных процессов, творческого воображения, восстановление коммуникаций, двигательной активности.

Актеры, танцоры и мастерицы

Долголетие, сохранение хорошей физической формы в преклонном возрасте зависят и от психологического здоровья. Для поддержания его в хорошем состоянии, говорят психологи, пожилому человеку важно чувствовать себя нужным и испытывать к жизни интерес.

- Прекрасную возможность для пожилых людей быстрее адаптироваться к новым условиям жизни, получить новые знания, умения и навыки, обрести уверенность в своих силах, реализовать себя дают «Университеты третьего возраста», которые у нас в крае пользуются все большей популярностью. Это комплекс образовательных, адаптированных в соответствии с потребностями пожилых людей программ по социально значимым направлениям, - объясняют в министерстве труда и соцзащиты Ставропольского края. - В рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» они созданы во всех центрах соцобслуживания региона. Только в этом году в таких университетах смогли обучиться уже более 800 ставропольцев пожилого возраста.

Например, в Буденновском комплексном центре соцобслуживания «Университет третьего возраста» функционирует уже с 2010 года. Здесь несколько факультетов: информационных технологий, прикладного творчества, здоровья, психологии, краеведения. А еще возрастные студенты могут посетить курсы «Шаг в мир». Их ведет психолог центра Наталья Лемешева, которая сама уже более двадцати лет занимается йогой и изучала оздоровительные практики не только в России (Москве, Санкт-Петербурге, Сочи), но и на родине йоги - в Индии. Программа курса включает в себя оздоровительные дыхательные техники, а также простые упражнения на растяжку.

С 2017 года на кафедре театрального мастерства Труновского КЦСОН работает театральная студия «Перевоплощение». Занятия здесь проводятся еженедельно. Кстати, костюмы и атрибуты для показа изготавливают сами участники студии. В марте самодеятельные артисты завершили работу над театральной постановкой по сказке Г.-Х. Андерсена «Дюймовочка» и теперь с нетерпением ждут снятия ограничений - чтобы показать спектакль маленьким пациентам детских отделений центров и воспитанникам дошкольных учреждений Труновского района.

Все больше желающих пройти обучение на факультете домоводства, который открыли в Ставропольском краевом центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Занятия в нем направлены на организацию культурного досуга ставропольцев старшего поколения, расширение их кругозора и круга общения, обучение навыкам ведения домашнего хозяйства. К примеру, в этом году возрастные студенты факультета смогли научиться шить варежки из старых свитеров, вязать тапочки крючком, украшать подарочные коробки и приняли участие в мастер-классе по выпеканию блинов по разным рецептам.

А в Степновском центре соцобслуживания, в рамках деятельности «Университета третьего возраста», функционирует факультет «Здоровое долголетие». С февраля 2019 года самым популярным направлением на нем является танцевальный фитнес для пожилых «ZUMBA». Под латиноамериканские танцы студенты факультета разучивают простейшие физические упражнения. А результат они приносят замечательный. Занятия танцами поднимают настроение, заряжают позитивом, избавляют от стресса и помогают в профилактике и лечении различных заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, укреплении нервной системы.

- На занятиях мы сбрасываем не только калории, но и возраст, - отмечают участницы занятий.

В университете, созданном на базе Кисловодского КЦСОН, набирает популярность новое направление - нейрографика. Это рисование со смыслом. Систематические занятия под руководством опытного педагога помогают избавиться от комплексов, психологических травм, изменить блокирующие установки, разрешить внутренние конфликты. Все, кто прошел обучение на различных курсах в «Университете третьего возраста», обязательно советуют последовать их примеру своим знакомым и соседям.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В этом году на Ставрополье на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта «Старшее поколение» направят 239,2 миллиона рублей из федерального и краевого бюджетов.

«Жизнь заиграла новыми красками»

- Я и подумать не могла, что компьютер и смартфон столько всего могут! - радуется 72-летняя ставропольчанка Анна Смагина.

По ее словам, знания и навыки, которые она получила на компьютерных курсах в центре социального обслуживания, здорово выручили пенсионерку во время режима самоизоляции.

- Когда ввели ограничения из-за коронавируса, я решила начать виртуальную жизнь: завела страницы в социальных сетях, стала там делиться разными своими мыслями и впечатлениями, - говорит Анна Васильевна. - И это помогло мне приобрести новых друзей и знакомых. А я, в свою очередь, стала помогать своим сверстникам, приобщать их к дистанционному общению, учить их пользоваться гаджетами. Сама я научилась, не выходя из дома, заказывать товары в интернет-магазинах, оплачивать коммуналку в онлайн-приложении.

В результате благодаря компьютерным технологиям вынужденное затворничество стало для пожилой женщины шагом в новую жизнь, которую цифровые возможности позволяют сделать комфортнее, ярче и увлекательнее.

Компьютерная грамотность, говорят в краевом минсоцзащиты, - одно из самых востребованных образовательных направлений среди ставропольских пенсионеров:

- Пройти курс обучения пожилые жители края могут в комплексных центрах социального обслуживания населения - в рамках регионального проекта «Старшее поколение».

Например, в Новоалександровском КЦСОН обучение компьютерной грамотности организовано в рамках межведомственного взаимодействия на базе образовательных организаций Новоалександровского городского округа и филиалом частного профессионального образовательного учреждения Ставропольского кооперативного техникума.

- Главная цель обучения - формирование навыков использования современных цифровых технологий для поиска информации и общения в интернете, а также развитие возможностей получения государственных и муниципальных услуг, - поясняют в центре. - При проведении занятий по обучению компьютерной грамотности преподаватели стараются проявлять индивидуальный подход к каждому обучающемуся, исходя из потребности в углубленном изучении тех или иных вопросов, связанных с работой на компьютере.

Пожилые люди успешно осваивают компьютерные технологии. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Одно из новых направлений - освоение различных гаджетов (смартфонов и планшетов). Во время обучения пожилых людей особое внимание уделяется интернет-безопасности. Ведь, как правило, именно представители старшего поколения часто становятся мишенью разного рода финансовых злоумышленников. Пенсионеров учат, к примеру, как правильно вводить данные своей банковской карты, в каких случаях этого делать не стоит, как безопасно пользоваться услугами интернет-магазинов.

- Компьютерная грамотность помогает пожилым людям адаптироваться к современным реалиям, которые во многом завязаны на цифровых технологиях, - объясняют психологи растущую популярность этого образовательного направления среди тех, кому за 60 и даже за 70. - Обучение способствует социализации, потому что пожилые люди, в том числе и маломобильные, получают новую возможность общаться друг с другом и со своими близкими. Более того, это может стать для многих из них первым шагом к освоению новой специальности. А это, в свою очередь, может стать отличным стимулом в жизни.

«Помогая другим, спасаешь себя»

Региональный проект «Старшее поколение» не только помогает тем, кому нужна поддержка, но и дает возможность самореализации для пожилых людей с активной жизненной позицией, которые сами готовы помогать другим, и возраст в этом благом деле им совсем не мешает. Для таких ставропольцев в крае в рамках регпроекта создано движение «серебряного» волонтерства. С 2018 года при центрах соцобслуживания образованы 89 волонтерских отрядов, в которых состоят сейчас 1387 «серебряных» активистов.

Волонтеры в возрасте помогают землякам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе и психологически, оказывают поддержку в решении различных бытовых и хозяйственных вопросов, участвуют в субботниках, проводят зарядку с теми, кто старше 55 лет, распространяют листовки и буклеты с актуальной информацией, например, как уберечься от мошенников или поддержать здоровье.

В пандемию стали работать удаленно - звонить по телефону, чтобы поздравить с днем рождения, праздниками, напомнить о приеме лекарств, поддержать душевным разговором.

Участие в движении, говорят «серебряные» волонтеры, сильно изменило их жизнь, наполнило ее особым смыслом. Так произошло, например, со ставропольчанкой Ольгой Шурховецкой из села Киевка Апанасенковского района. Она в волонтерах уже более трех лет, состоит в отряде «ДоброСеребро», созданном при Комплексном центре социальной помощи семье и детям.

"Серебряный" волонтер - Ольга Шурховецкая.

Ольга Александровна всегда занимала в жизни активную позицию. Не захотела сидеть сложа руки и тогда, когда вышла на пенсию. В волонтерский отряд, по ее собственному признанию, пошла поначалу просто из любопытства. Но так там и осталась - теперь и сама не скучает, и другим пользу приносит.

По мнению Ольги Александровны, «волонтерство может стать «волшебной таблеткой» от одиночества для людей, которым кажется, что они никому не нужны».

В конце прошлого года «серебряного» волонтера Ольгу Шурховецкую наградили дипломом и ценным подарком за участие в краевом конкурсе в рамках нацпроекта «Демография» на звание лучшего добровольца в номинации «Волонтер с золотым сердцем».

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

«Телефон доверия» министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края: (8652) 71-34-78, 8-800-70-70-126.