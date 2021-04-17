Депутаты Госдумы РФ от Дагестана заработали за 2020 год почти 85 млн рублей

Депутаты Госдумы РФ от Дагестана опубликовали декларации о своих доходах в 2020 году Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Исходя из размещенных данных, больше всех заработал Мурад Гаджиев. Его доход составил 34,6 млн рублей, что в 6,5 раз больше, чем в 2019 году. У него имеется три квартиры и нежилое помещение (машиноместо).

59-летний Мурад Гаджиев - российский политический и общественный деятель. Депутат Государственной Думы VI и VII созывов. Член фракции «Единая Россия», член Комитета по транспорту и строительству.

Второй по официальному доходу — Магомед Гаджиев, заработавший в прошлом году 9,1 млн рублей. По сравнению с 2019 годом его доход вырос примерно на 1,1 млн рублей. По документам у парламентария, 1 жилой дом и квартира (наем на срок полномочий депутата ГД).

56-летний Магомед Гаджиев - российский политический и общественный деятель. Депутат Государственной Думы ФС РФ IV, V, VI и VII созывов. Член фракции «Единая Россия», член Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Замыкает первую тройку Заур Аскендеров с доходом 8,6 млн рублей – годом ранее было в полтора раза меньше. У депутата имеется земельный участок под жилым домом, жилой дом и квартира.

Заур Аскендеров – 50-летний российский предприниматель, общественный и политический деятель. Депутат Государственной Думы ФС РФ VI и VII созывов, член фракции «Единая Россия». Член Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Председатель Дагестанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Остальные 6 парламентариев от Дагестана, согласно декларациям, заработали в 2020 году следующие суммы:

Среди супруг дагестанских депутатов самый высокий доход за прошлый год задекларировали супруги Абдулмажида Маграмова (26,4 млн рублей) и Мурада Гаджиева (21,4 млн рублей).