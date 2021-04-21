После нападения на прокурора в Черкесске возбуждено уголовное дело

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Следственный комитет Карачаево-Черкесии открыл уголовное дело по факту нападения на прокурора Арсена Чагарова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По уточненным данным, инцидент произошел 19 апреля в кафе "Оазис" Черкесска. Пока помощник Хабезского межрайонного прокурора делал покупки - на него сзади напал некий мужчина с ножом. Злоумышленник пытался перерезать ему горло. Однако Чагаров вовремя вырвался и задержал нападавшего.

- Сотрудник прокуратуры, по мнению подозреваемого, участвовал в рассмотрении дела в отношении его брата в суде. Он действовал из мести. В результате совершенных жителем республики насильственных действий потерпевшему причинено травматические повреждение в виде поверхностной резаной раны шеи, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе СУ СКР по Карачаево-Черкесии.

По факту возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие". Расследование на контроле у главы Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии. Сейчас подозреваемый задержан, по факту избирается мера пресечения.

- За посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие, Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью, - сказано в сообщении ведомства.

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