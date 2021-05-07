Жители Марьиных Колодцев помнят и чтут историю малой родины

Музей памяти был создан в селе в 60-х годах. Фото: Елена БЕРГ

События Великой Отечественной войны остались в далёком прошлом. Тех, кто погиб на фронтах, уже не вернуть, но подвиг бойцов живет в наших сердцах. Близ села Марьины Колодцы и хутора Утренняя Долина в братской могиле покоятся бойцы 140-й танковой бригады, которая приняла смертельный бой утром 12 января 1943-го.

Бой этот стал переломным в освобождении Минераловодского округа Ставрополья от фашистов. Долгие годы имена павших танкистов оставались неизвестными, но могила никогда не была брошенной. Селяне наводили порядок и по крупицам собирали данные о тех, кто пал в том неравном бою.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ БОЙ БЛИЗ УТРЕННЕЙ ДОЛИНЫ

140-я отдельная танковая бригада участвовала в освобождении 83 населенных пунктов на Ставрополье, в Ростовской области и на Донбассе. У Марьиных Колодцев бригада приняла кровопролитный бой. Командовал бригадой Николай Петренко. Советская армия выдворила фашистов из Минвод.

Враг бежал, но не сдался - устроил засаду близ Утренней Долины. Первыми в западню попали три легких советских танка. Местные пытались предупредить бойцов - махали руками, но танкисты приняли это за знак приветствия. Следом шли 12 тяжелых танков с десантом. Их предупредить удалось. Враг уничтожил три легковесные машины и бросился на встречу тяжелым. Танки пошли на таран. Машины горели, бойцов, спасающихся от огня, добивали на месте. Бой длился чуть более двух часов. Из наших почти никто не выжил. Гитлеровцы были разгромлены подоспевшими силами основной бригады.

Памятник селянам, не вернувшимся с войны. Фото: Елена БЕРГ

Тот бой на всю жизнь запомнил Николай Цапок, которому тогда было всего пять лет. Он видел все из окна землянки, где прятался с матерью. Позже он поделится страшными воспоминаниями.

- Немцы, отступая из Минвод, решили сделать передышку в нашем хуторе, - рассказывал Николай Тарасович. - Они заняли все жилье, которое оставалось мало-мальски пригодным. Мы с мамкой ютились в землянке на окраине села. Немцы часто останавливались возле нас, спрашивая дорогу. В то утро я проснулся как обычно, и мы с матерью собирались идти поискать хоть каких-то дров для буржуйки. Но вдруг что-то ухнуло, раздались взрывы. Я влез на подоконник и прильнул к закопченному окну. Все горело красным. Танки наползали друг на друга, и уже нельзя было различить - где свой, где чужой! Мамка пыталась стащить меня, но я не мог оторваться. Взрывы, взрывы, вой снарядов и пулеметная очередь… страшный гул отовсюду. Наконец мамка, Прасковья Сергеевна, стащила меня с подоконника, и мы скрылись в подвале находящегося рядом с нами молзавода, где уже были наши соседи. А потом, уже под вечер, все оставшиеся в хуторе люди вышли из своих домов. Картины была ужасающей: искореженные танки, убитые, земля, взрытая снарядами, и множество дымившихся еще снарядов. Бабы выли, старики крестились, а дети испуганно жались к взрослым.

ЖИВЫ, ПОКА ЖИВА ПАМЯТЬ...

Тела бойцов собирали несколько дней. Хоронили павших женщины и дети. Промерзлую землю копали не глубоко. Останки солдат найдут в 50-х годах в 20 см от поверхности. В 1957-м на братской могиле установили мемориал. На тот момент были известны имена 111 погибших бойцов.

В 1981 году в центре Марьиных Колодцев был открыт еще один памятник - селянам, не вернувшимся с войны. На нем увековечены имена всех жителей села и ближайших хуторов, отдавших жизнь за Родину. В память о них рядом с монументом горит Вечный огонь. В 60-х учительница истории школы Марьиных Колодцев Надежда Григорьевна Махота организовала школьный поисковый отряд и музей памяти.

Юные поисковики под чутким руководством наставника смогли установить имена еще нескольких десятков погибших бойцов, а музей пополнился архивными снимками, письмами, документами и экспонатами (касками, котелками, танковыми шлемами, осколками боеприпасов - всем тем, что удалось собрать с поля боя).

Елена Болгарева, Светлана Галат и Анна Мамаева. Фото: Елена БЕРГ

Сейчас музеем руководит Анна Мамаева, учитель истории и обществознания. Активное участие в сохранении памяти принимает и учитель русского языка и литературы Светлана Галат. В 2020 году семиклассник Павел Писоцкий стал лауреатом Всероссийского конкурса творческой молодежи «Национальное достояние России» г. Москва в номинации "Военная история" (подноминация «Первые шаги в науке"). Его работа о 140-й танковой бригаде, которую он выполнил под руководством педагога Светланы Галат, признана лучшей. В этом году Павел готовится представить на суд жюри проект о выжившем в том бою танкисте Киселеве.

- Павлу удалось выяснить, что его останки не захоронены в братской могиле. Школьник нашел внука бойца и пригласил его в музей. Тот приехал и рассказал, что его дед погиб в 1945 году в Берлине, - рассказала Светлана Анатольевна.

Эта версия отчасти подтверждается словами пятилетного мальчишки, наблюдавшего бой из окна. Он упоминал, что среди тел бойцов был один тяжело раненный, которому удалось спрятаться в копне сена. Школьный отряд продолжает поиски, начатые более полувека назад. Им стараются помогать селяне. Оказывает поддержку музею и бывший выпускник местной школы Александр Сентябрев, генеральный директор ОАО СХП «Авангард» - главного сельхозпредприятия села.

- Александр Анатольевич нас не оставляет. Часто заходит в гости, помог нам оснастить музей техникой, провести необходимые ремонтные и реставрационные работы, - говорит Елена Павловна Болгарева, директор школы № 7.

Уже установлены 152 фамилии бойцов, погибших в январе 43-го. В 2019-м ко Дню Победы мемориал обновили. Был отреставрирован памятник, установлена новая плита с именами опознанных солдат - добавились 44 имени, уложена тротуарная плитка, заменены ограждения, разбиты клумбы, высажены деревья и кустарники. Реставрация состоялась при участии главы Минераловодского округа Сергея Перцева, руководителя минераловодского филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Мовладина Магомедова, а также гендиректора ОАО СХП «Авангард» Александра Сентябрева.

ВО ИМЯ РОДИНЫ

После войны сельское хозяйство края поднимали всем миром. Работали сутки напролет, не покладая рук. С 1930 по 1950 годы хозяйство Марьиных Колодцев называлось колхоз «Коминтерн». В 1968-м предприятие переименовали в «Авангард».

Сегодня это современное процветающее хозяйство, одно из лучших в округе. Здесь выращивают пшеницу, ячмень, подсолнечник, кукурузу, горох, сою, овес.

Глава «Авангарда» Александр Сентябрев пришел на предприятие после 10-го класса. Подрабатывал помощником комбайнера. Получив высшее образование, набравшись опыта, стал у руля родного предприятия.

«Авангард» оказывает серьезную поддержку родному селу: помогает детсаду, школе, библиотеке. Благодаря сельхозпредприятию в школе отремонтирован спортзал, заменены окна, приобретены новые музыкальные инструменты. А одним из масштабнейших проектов, который удалось успешно реализовать, стало строительство храма.

- В Марьиных Колодцах никогда не было церкви, - рассказывает глава «Авангарда». - Шесть лет назад в стенах возведенного нами храма на Пасху состоялась первая служба. На освещение храма к нам в село приезжал архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт.

Марьины Колодцы - одно из немногих сел, куда местная молодежь возвращается после учебы.

- У нас на предприятии всегда рады молодым специалистам. Многим помогаем с обучением, потом предоставляем рабочие места. Техника сейчас совсем другая. Кабина современного комбайна напоминает кабину космолета, поэтому без образования - никуда, - шутит Александр Анатольевич. - Кстати, о том, как живет у нас молодежь, легко судить по количеству новогодних подарков, выданных детям сотрудников. Еще 10 лет назад мы выдавали около 50 подарков, сейчас около сотни. Значит, создаются семьи, рождаются дети.

Трудовые династии - еще одна гордость предприятия. Есть среди сотрудников и те, кто в третьем поколении работает в «Авангарде». Особое внимание уделяют ветеранам. Еще 15 лет назад в Марьиных Колодцах проживали 30 ветеранов ВОВ. В прошлом году простились с последним из участников войны. Но забота сельчан о старших, друг о друге и малой родине - добрая традиция в Марьиных Колодцах.

- Конечно, помогаем друг другу, поддерживаем. А как иначе - это же наша родина! Кто, если не мы? - удивляется Александр Сентябрев. - Я здесь окончил школу, здесь живу и работаю. Знаю о всех трудностях и проблемах не понаслышке. Но другой жизни я бы и не хотел!

С ПРАЗДНИКОМ!

Александр СЕНТЯБРЁВ, генеральный директор ОАО СХП "Авангард":

- Сердечно поздравляю всех с Днем Победы! В истории навечно сохранен подвиг нашего великого народа, спасшего мир от фашизма. Огромный вклад в Великую Победу внесли и жители Марьиных Колодцев. Все мы в неоплатном долгу перед старшим поколением, одолевшим врага и поднявшим страну из руин.

Нам, детям и внукам защитников Отечества, завещано беречь Родину, трудиться во благо своего народа, с честью и гордостью нести через годы знамя Великой Победы. Будем достойны подвига старшего поколения и вместе сохраним истинную правду о войне, о героизме советского народа, передавая эту память потомкам.

Желаю всем землякам здоровья, долголетия, счастья и веры в себя! Пусть небо над головой всегда будет мирным!

С праздником! С Днем Победы!