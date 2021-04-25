Теннисист из Владикавказа Аслан Карацев одержал культовую победу над Джоковичем

Болельщики по всему миру остались в восторге от выступления 27-летнего Аслана, который по ходу продолжавшейся 3,5 часа встречи отыграл 23 брейк-пойнта Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Российский теннисист, этнический осетин Аслан Карацев 24 апреля обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале турнира в Белграде.

Знаменитые теннисисты встретились во второй раз в карьере. Их первый поединок состоялся в полуфинале Australian Open в феврале 2021 года, серб выиграл в трех партиях.

Болельщики по всему миру остались в восторге от выступления 27-летнего Аслана, который по ходу продолжавшейся 3,5 часа встречи отыграл 23 брейк-пойнта.

— Безусловно, это лучшая победа в моей карьере. Когда ты играешь с кем-то вроде Джоковича, это похоже на игру со стеной, — цитирует Карацева Set Tennis. — Моя главная цель года — попасть в топ-20 рейтинга.

Аслан Карацев — российский теннисист, осетин по национальности, который родился во Владикавказе, Северная Осетия.

Однажды в карьере осетина случилась жуткая травма колена, которая оставила мужчину без соревновательной практики на полгода Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В 2015-м спортсмен выиграл первый челленджер в Казани, взял серебро универсиады, в финале уступив корейцу Хен Чуну, на Кубке Кремля победил Михаила Южного и добрался до 166-й строчки рейтинга.

Аслан Карацев — российский теннисист, осетин по национальности, который родился во Владикавказе, Северная Осетия Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дальше в карьере осетина случилась жуткая травма колена, которая оставила мужчину без соревновательной практики на полгода. Вернувшись в большой спорт, Карацев пытался тренироваться в Германии и Испании, но не нашел общего языка с местными специалистами.

В 2019 году в его жизни появился белорусский тренер Егор Яцык, который убедил спортсмена, что сейчас все проблемы только «в его голове» и вера в себя поможет добиться любых результатов.