Во Владикавказе накрыли притон, где девушки легкого поведения оказывали интимные услуги

Фото: пресс-служба управления МВД России по Северной Осетии. Молодые жительницы Владикавказа организовали притон для занятия проституцией

Во Владикавказе, Северная Осетия, 27-летняя девушка решила из своей квартиры устроить притон для оказания интимных услуг. Для этого она договорилась со своей 21-летней подругой, которая за деньги удовлетворяла потребности клиентов.

Злачная квартира находилась в одном из спальных районов осетинской столицы. Однако, продолжать радовать гостей и жителей республики девушкам больше не удастся.

Фото: пресс-служба управления МВД России по Северной Осетии

Их притон ликвидировали сотрудники полиции, которые провели обыски в квартире. Там они обнаружили деньги и мобильные телефоны.

Против девушек возбудили уголовное дело по статье: «Организация занятия проституцией».

Фото: пресс-служба управления МВД России по Северной Осетии

- Если общество начнет уважать мораль и не будет создавать условия для падения нравов, это однозначно снизит и общий уровень преступности. Именно поэтому сотрудники органов внутренних дел Северной Осетии активно искореняют такой вид незаконной деятельности, - прокомментировали в пресс-службе управления МВД России по Северной Осетии.