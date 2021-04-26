Дождям ни конца, ни края. Когда же потеплеет на Ставрополье?

После майских праздников в регионе сохранится сырая погода Фото: REUTERS

На носу май, а на улице еще как ранней весной: дожди, холодный ветер, мало солнца. Когда на Ставрополье придет настоящее тепло с ясной погодой - узнали у синоптиков.

По прогнозам, последнюю неделю апреля жителям региона еще стоит брать с собой зонт, потому что ветер не желает менять направление с западного, продолжая гнать дождевые тучи. Не сказать, что будет холодно. Столбики термометров поднимутся до +21 градуса.

На выходные, в первые дни мая, местами по краю дождь пройдет с грозой. В Ставрополе в субботу передают до +18, а в воскресенье до 22 градусов тепла.

Новая неделя начнется с потепления до +25. В некоторых районах края обещают солнечную погоду. На День Победы и накануне 9 мая значительных осадков в Ставрополе не передают, но погода переменчива, это стоит учесть. А вот по краю дождь обязательно пройдет. Воздух в эти дни прогреется до +19 градусов.

После майских праздников в регионе по-прежнему сохранится сырая погода. И до конца месяца почти каждый день обещают дождь. Лишь парочка выпадут солнечными. Столбики термометров, что радует, не опустятся ниже 17 градусов тепла и временами достигнут значения +23 градуса.