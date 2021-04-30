У пациентки появились глубокие раны после месяца в реанимации Ставрополья

Минздрав пояснил, что произошло с пациенткой из Георгиевска. Фото: georgievsk_news

В Ставропольском крае разгорелся скандал вокруг пациентки, у которой за время пребывания в больнице образовались огромные пролежни. Видео с места опубликовали родственники женщины.

Инцидент случился в Георгиевской городской больнице. Согласно тексту обращения в соцсетях, 16 марта женщину привезли в реанимацию в тяжелом состоянии. У пациентки случился инсульт. 28 апреля больную перевели в отделение неврологии, где ее смогли навестить родственники. Там они обнаружили пролежни пугающих размеров.

Фото: georgievsk_news

Фото: georgievsk_news

Информацию о ЧП подтвердил глава Георгиевска Андрей Зайцев.

- Ситуация сложная, буду в ней разбираться, уже подключились компетентные органы и министерство здравоохранения региона, сейчас главная задача – восстановить здоровье пациентки. Я взял под свой личный контроль ситуацию, готов оказать родным всю необходимую помощь в лечении их близкого человека, - написал руководитель округа.

Минздрав Ставрополья прокомментировал видео с чудовищными ранами пациентки.

- Несмотря на противопролежневый матрас и регулярное проведение профилактики, на теле женщины образовались раны. Этому способствовали нахождение в одном положении, наличие сопутствующей патологии и избыточная масса тела. По словам Каспарова [главврача больницы - Прим.], с первого дня возникновения пролежней на регулярной основе больной проводились ежедневные перевязки и хирургическая обработка ран. Признаков нагноения не было, - следует из объяснения краевого министерства здравоохранения.

Также в ведомстве опровергли обвинения в том, что женщину оскорбляли.

- Состояние пациентки Георгиевской районной больницы удовлетворительное. На сегодняшний день пролежневые раны чистые, гранулирующие. С родственниками была проведена беседа и даны пояснения, - сказано в сообщении Минздрава.