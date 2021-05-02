Репетиции Парада Победы в Ставрополе 9 мая 2021 года: когда начнутся и где посмотреть

В Параде в Ставрополе задействуют 80 единиц техники Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Репетиции Парада Победы в Ставрополе 9 мая 2021 года: когда и где пройдут подготовительные мероприятия к 76-й годовщине великого праздника. Все известные подробности - читайте в материале "КП-Ставрополь".

Согласно расписанию, которое озвучили "Комсомольской правде" в администрации Ставрополя, репетиции на площади Ленина пройдут 3,5 и 7 мая. В первые две даты подготовка будет начинаться в 19 часов, а генеральная репетиция намечена на 10 часов. На это время движение на прилегающих дорогах будет ограничено.

В Параде Победы в Ставрополе примут участие около двух тысяч человек. В том числе - военные 49 общевойсковой армии Южного военного округа, курсанты, сотрудники МЧС, бойцы Росгвардии, казаки, кадеты и юнармейцы. И 80 единиц техники. Среди них, кстати, РСЗО «Град-М», «Ураган», тактические ракетные комплексы «Точка-У» и специальная техника войск РХБ защиты - по крайней мере, эта техника участвует в тренировках сейчас.

Сейчас участники Парада Победы в Ставрополе к 9 мая готовятся на аэродроме Холодногорский. Как это выглядит - показывает министерство обороны Российской Федерации.