Завершены поиски туристки с гидом, пропавших в апреле во время восхождения на Эльбрус

Группа должна была вернуться 21 апреля, но помешала плохая погода Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- На северном склоне Эльбруса обнаружены тела пропавших девушки и гида, - рассказали "КП-Северный Кавказ" в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Фото: elbrusskii_vpso

Еще 21 апреля альпинистка с проводником должны были выйти на поляну Азау, завершив восхождение. Но уже 17 числа связь с ними прервалась. Успели лишь проинформировать, что до вершины горы осталось преодолеть около 200 метров, но этому препятствуют неблагоприятные погодные условия. Вынужденная ночевка стала последней.

Прошлой осенью во время спуска с самой высокой в Европе горы на высоте 4100 метров бесследно исчезла молодая мать из Санкт-Петербурга. С другими туристами в составе группы Екатерина Климовска покоряла тот же северный склон.

Спасатели проходили все расщелины горы в попытках найти Екатерину Фото: СОЦСЕТИ

Поднимали вертолет и дрон, чтобы обследовать местность с воздуха. Альпинистку так и не нашли. Без матери осталась 6-месячная девочка.

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Екатерина исчезла 10 дней назад, когда во время спуска на высоте 4100 метров ее потерял инструктор (подробнее)

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