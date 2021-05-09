ФСБ раскрыла имена и судьбу пособников фашизма на Ставрополье

Те, кто дожил до суда, приговорены к расстрелу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

УФСБ по Ставропольскому краю рассказала, как сложилась судьба людей, чинивших беспредел в регионе в годы оккупации.

- После изгнания оккупантов и до 70-х годов прошлого столетия одним из приоритетных направлений деятельности органов безопасности стал розыск карателей и документирование их преступной деятельности, с целью привлечения их к уголовной ответственности. Сотрудниками Управления КГБ при СМ СССР по Ставропольскому краю проведена серьезная розыскная работа, в ходе которой в 1960 году установлена и арестована группа карателей, - рассказывают в пресс-службе управления.

"СД-12" создала особый карательный отряд, в который входили Андрей Райх и Иван Ланг. Райх был солдатом Красной Армии, но позже сдался в плен и добровольно стал переводчиком в "полицию безопасности города Ставрополя" при захватчиках. Кроме того, он и еще Райх состоял в отряде по истреблению советских граждан. Так, в сентябре 1942 года они вместе с другими фашистами убили до 400 человек в селе Петровском, до 170 - в селах Кугульте и Благодатном, до 30 - в Ставрополе. Всего по краю они уничтожили около 800 советских граждан.

Андрей Ланг (слева) и Иван Райх (справа). Архивное фото: УФСБ по СК

После отступления Райх и Ланг бежали с немцами и продолжили бесчинства. В 1943 году преступники пытались скрыть следы своего беспредела, сжигая тела убитых и документы. После окончания войны они вернулись в Советский Союз, их арестовали только в 1960 году в Акмолинской и Северо-Казахстанских областях. Ланг скончался во время следствия от туберкулеза, а Райха приговорили к расстрелу с конфискацией имущества.

В том же процессе рассмотрели дела Нюренберга, Райле, Бема, Рихмайера и Циммермана. Они причастны к массовому расстрелу 8 тысяч человек в Мариуполе и еще 1,5 тысяч в Таганроге. Бем, помимо этого, участвовал в убийстве 120 пастельно-больных детей и 214 воспитанников детского дома.

Процесс над преступниками транслировали по радио. Жители Ставрополя заслушивают приговор. Архивное фото: УФСБ по СК

- 20-28 июля 1961 года приговором судебной коллегии по уголовным делам Ставропольского краевого суда Райле А.Г., Нюренберг О.О., Бем Л.Р., Рихмайер С.П., Циммерман А.А. приговорены к высшей мере наказания – расстрелу, с конфискацией имущества, - сказано в сообщении УФСБ по Ставропольскому краю.

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