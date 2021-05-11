На Ураза-байрам принято надевать лучшую одежду, приглашать соседей, родственников и друзей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Мусульмане готовятся к священному Празднику разговения. «КП-Северный Кавказ» рассказывает, когда начинается и заканчивается Ураза-байрам 2021 в Дагестане.

Предстоящий Ураза-байрам (Ид-аль-Фитр) знаменует завершение поста. В этом году великий пост у мусульман длился с 12 апреля по 12 мая. На эти дни выпал священный месяц Рамадан. Сам праздник разговения начинается на закате в ночь на 13 число.

Празднуют Ураза-байрам массовыми ифтарами с национальными угощениями, коллективными молитвами и чтением сур Корана Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В это время верующие желают друг другу благословенного празднования. Утром совершают ритуальную молитву «ид-намаз», после которой снимаются строгие ограничения великого поста. Коллективные молитвы пройдут в Дагестане и других республиках Северного Кавказа с соблюдением санитарных мер и социальной дистанции. Во дворах мечетей разобьют дополнительные площадки для тех, кто не попадет внутрь.

На Ураза-байрам принято надевать лучшую одежду и приглашать за богатый на угощения стол соседей, родственников и друзей. После трех десятков дней отказа от еды и питья в светлое время суток наступает веселье. Все ходят друг к другу в гости и обмениваются подарками. А еще - помогают бедным.

Угощать детей сластями - одна из самых приятных традиций праздника Ураза-Байрам в Дагестане Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Накануне и в день праздника до ритуальной молитвы мусульмане собирают милостыню для малоимущих и путников. Это не только деньги, но и сухие продукты питания. Ее называют «закят аль-фитр». Только в Хасавюрте нуждающимся уже раздали несколько сот килограммов жертвенного мяса. Во всей республике пожертвуют тонны.

В России Ураза-байрам считается нерабочим днем не только во всех республиках Северного Кавказа, за исключением Северной Осетии, но также в Адыгее, Башкортостане, Татарстане и Крыму.

Власти Дагестана объявили выходными днями 13 и 14 мая. Соответствующее постановление размещено на сайте правительства региона.

КСТАТИ

В Кабардино-Балкарии массовые мероприятия на Ураза-байрам отменили по рекомендации муфтията из-за угрозы распространения коронавируса. Верующих просят не снимать маски во время молитвы и приносить в мечеть свои коврики.