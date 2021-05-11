Самыми теплыми днями обещают быть 28 и 29 мая. 28 мая прогнозируется +27 градусов: преимущественно ясно. 29 мая прогнозируется +27 градусов: частично облачно Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Придет ли аномальная жара на Ставрополье из Центральной России, интересует местных жителей.

Так, как на этой неделе аномально теплые температуры придут в Центр Европейской России, а потом в Приволжский федеральный округ, на Урал и в Сибирь. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Вильфанд объяснил, что связано это с установлением, хорошо выраженным антициклоном. А в некоторых регионах Северо-Западного федерального округа из-за особенностей перемещения воздуха будет даже теплее, чем в центре.

Это связано с переносом теплого воздуха, благодаря чему температура будет 21-25 градусов. Плюсовые аномалии ожидаются в ПФО, на Урале и Западной Сибири.

Такая погода продержится до конца недели. Что касается Ставропольского края, то с 11 мая 2021 года погода не радует местных жителей.

Так, по данным Ставропольского Гидрометцентра, с 14:00 до 15:00 и до конца суток 11 мая в западной части края, а именно в Красногвардейском, Новоалександровском, Ипатовском, Труновском, Изобильненском, Шпаковском, Грачевском, Кочубеевском, Андроповском, Петровском, Александровском, Минераловодском, Предгорном округах и районах, а также в Ставрополе, в Невинномысске, в Ессентуках, в городе Лермонтове, в Пятигорске, Железноводске и Кисловодске прогнозируется очень сильный дождь. Дожди прогнозируются также 13, 22, 23, 25 мая.

Самыми теплыми днями обещают быть 28 и 29 мая. 28 мая прогнозируется +27 градусов: преимущественно ясно. 29 мая прогнозируется +27 градусов: частично облачно.

- К 15 мая жителей Ставрополья ждут дожди, но они будут летними: локальные, с грозами. Температура немного понизится:25, 26 градусов. А так до пятницы, 14 мая ждет повышение температуры, - прокомментировала «КП-Северный Кавказ» ведущий синоптик краевого Гидрометцентра Марина Овчинникова.

КСТАТИ!

Норма среднемесячной температуры мая: 15.4°. Фактическая температура месяца по данным наблюдений: 14.4°. Отклонение от нормы: +1.1°.

Норма суммы осадков в мае: 71 мм. Выпало осадков: 14 мм. Эта сумма составляет 19% от нормы. Самая низкая температура воздуха (3.9°) была 5 мая. Самая высокая температура воздуха (26.4°) была 3 мая.