«Обманули, что везут к имаму на развод, а сами убили»: в Дагестане женщина и двое мужчин подозреваются в убийстве

Против троих подозреваемых возбудили уголовное дело по статье: «Убийство». Расследование продолжается Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эта история могла бы лечь в основу остросюжетного боевика, но, к сожалению, инцидент произошел в реальной жизни. 14 мая на окраине села Зидьян-Казмаляр Дербентского района Дагестана полицейские нашли прикрытое листвой тело 39-летнего мужчины со следами насильственной смерти.

Позже правоохранители отыскали подозреваемых в этом преступлении. Ими стали двое жителей города Дагестанские Огни: 29-летний парень, 32-летняя женщина, а также 17-летний житель Дербентского района.

Эта компания сейчас подозревается в убийстве 39-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Республике Дагестан.

Выяснилось, что потерпевший во время семейной жизни с 32-летней женщиной постоянно избивал ее. Супруги поругались и разошлись. У них была общая годовалая дочь, которая оставалась жить с мамой.

После расставания бывшая жена стала проживать с другим мужчиной: 32-летним местным жителем.

9 мая 2021 года женщина позвонила бывшему супругу и пригласила его в гости, мол, приди, проведи немного времени с дочерью. В это время бывшая жена находилась в доме у своей матери.

В бане этого частного дома прятались ее нынешний сожитель и 17-летний друг. По словам подозреваемой, экс-супруг пришел уже подвыпивший:

Экс-жена пригласила супруга домой к своей матери, якобы провести время с их общей дочкой Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Я ему говорила, будешь пить – не приходи. Ну в итоге впустила его домой. В это время из бани вышел мой сожитель и стал его избивать, затем его друг повторил тоже самое. От полученных ударов бывший муж упал и ударился об батарею. Он был в сознании, я ему дала таблетку, - рассказывает 32-летняя подозреваемая.

- По словам одного из подозреваемых, требуя развода, они убедили мужчину поехать в Дербентский район к имаму мечети, чтобы провести необходимый обряд, и он отказался от своей жены, - говорится в сообщении.

В итоге они отвезли мужчину в лес, соврав, что собираются жарить шашлык. Вот как об этом рассказывает бывшая жена:

- Мы сели в машину, со мной была годовалая дочь. Когда мы приехали в лес, я ему говорю: «Ты зачем так со мной поступал, избивал три года»? Он молчал. Потом взял ребенка на руки и называл ее папиной дочкой. Потом спросил меня, «за что ты хочешь меня убить»? Я ответила, что я не хочу тебя убивать, это они хотят, показывая на сожителя и его друга. В итоге мой сожитель приказал мне принести нож и добить его. Я говорю ему: Как я могу убить своего мужа? А он мне отвечает: «Если не убьешь, он завтра в полицию пойдет и заявление на тебя накатает».

Во время семейной жизни потерпевший избивал и издевался над подозреваемой Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Историю, случившуюся в тот злополучный день вспоминает и сам сожитель главной героини:

- Мы его (потерпевшего) обманули и отвезли в лес. Там он первый раз хотел от на сбежать, я его догнал, подставил нож к горлу. Заем стал душить его. Тело было уже синее, изо рта пекла потекла, он полудохлый был уже. Я дал нож ей. Два раза она его ударила, один раз я, - вспоминает подробности подозреваемый. После совершенного преступления мужчины спрятали тело местного жителя в лесном массиве, выкинули нож в канаву и уехали.

В это время с ними находился их общий 17-летний друг. Его также допросили сотрудники полиции.

Против троих подозреваемых возбудили уголовное дело по статье: «Убийство». Расследование продолжается.