Видео задержания участника нападения на Дагестан в 1999 году из банды Шамиля Басаева

Против него возбудили уголовное дело по статье: «вооруженный мятеж, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Силовики задержали участника нападения на Дагестан в 1999 году из банды Шамиля Басаева. Против него возбудили уголовное дело по статье: «вооруженный мятеж, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, в середине июля 1999 года Куванаев добровольно вступил в состав банды и участвовал в преступных действиях.

Так, с 7 августа 1999 года по 24 августа 1999 года, действуя в составе банды Басаева и Хаттаба, боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 1000 человек, поучаствовали в вооруженном мятеже для свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ и совершили посягательство на жизнь военнослужащих Сил РФ.

В результате массированного прицельного обстрела убито 33 человека, причинены различные травмы 34 гражданам. Куванаев сейчас находится под стражей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что еще один участник банды Басаева и Хаттаба получил 14 лет колонии строгого режима. Выяснилось, что в середине июля 1999 года Акбулатов добровольно вступил в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и активно участвовал в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.